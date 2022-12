Alex Eala swak agad sa 2023 Aussie Open

SASALUBUNGIN ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala na puno ng kasiyahan at may ngiti sa labi ang papasok na taong 2023.

Ito ay matapos na makapagkuwalipika ang 17-anyos na Pilipina na si Eala sa awtomatikong Qualifying Round ng 2023 Australian Open.

“YESSSSS!!!! I made the cut for the Qualifying Rounds of the Australian Open 2023 in Melbourne! This will be my first match ever in the pro-level of a Grand Slam,” sabi ni Eala.

Si Eala ay nakasampa sa mga maglalaro sa susunod na taon na 2023 Australian Open matapos na okupahan ang ika-115 pwesto sa mga magpapartisipa. (Lito Oredo)