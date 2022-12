Alamin: Swak na pasyalan, puwede mag-date sa Christmas

Bored na bored ka na ba sa bahay kahit na malapit na ang pasko? O kaya maghapon ka na lang tulala sa Christmas tree niyo at gusto nang gumala? Worry no more! Narito na ang listahan ng mga lugar sa bansa na tyak na mag-eenjoy kang puntahan ngayong pasko!

Una na sa listahan ang Cavite! Hindi mawawala dito ang sikat na Christmas event na ‘Paskuhan sa Imus’ kung saan matatagpyan ang mga trade fair, fireworks display, beauty contest, at iba pang activities na inoorganisa ng LGU ng Imus.

Dagdag pa sa saya ng paskuhang ito ay ang Maytinis Festival ng bayan ng Kawit tuwing Christmas Eve na siyang pagsasadula ng ‘Panunuluyan’ ni Birheng Maria at Joseph. Sa dami ng magagara at kumikislap na mga dekorasyon sa bawat bahay sa Cavite, tiyak na busog na busog ka na sa pagbibiyahe pa lamang. Kung hanap mo pa ay mga pagkain, maaari ka ring bumisita sa Calle Real sa Tanza para naman matikman mo ang kanilang pancit choko at squid pancit!

Pangalawa ay ang Makati! Syempre, hindi magpapahuli ang lungsod sa pabonggahan ng mga Christmas display lalo na ang Ayala Triangle’s Festival of Lights.

Ang popular na Christmas attraction ay talagang magpapasayaw sa inyo sa saliw ng mga Christmas medley habang ine-enjoy ang lights show! Kung may oras ka pa, pwede mo ring bisitahin ang iconic na Nielsen Tower na siyang kinatatayuan ngayon ng restaurant na Black Bird o ‘di kaya naman ay mamasyal sa mga pamosong mall sa siyudad.

Kung gusto mo naman ng city lights na parang winter season ngunit konti rin lang ang oras, Tagaytay ang pina-swak para sa’yo! Hindi mo na kailangan pang pumunta sa ibang lugar dahil all-in-one ang siyudad para sa mga naghahanap ng short but memorable Christmas.

Mula sa mga nature trip at sight-seeing sa Picnic Grove, Taal Lake, at Taal Volcano hanggang sa pamamasyal sa Sky Ranch Theme Park, tiyak na talagang sulit ang leave mo! Dagdag mo pa rito ang best Tagaytay foods tulad ng bulalo at hot chocolate drinks sa mga best restaurants sa lungsod. Marami ring pagkain ang tiyak na magugustuhan ng mga papasalubungan mo!

‘Tis the season of Christmas na talaga at bukod sa limang lugar na patok pasyalan ng mga tao, marami pa ang nag-aabang na madiskubre at mapuntahan ng tao. Ang importante ngayong Pasko ay mag-enjoy at makapagpahinga sa stress ng buhay. (MJ Osinsao)