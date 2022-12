Aby Marano, coach Ramil de Jesus pakners din pagdating sa birthday

BUMUHOS ang pagbati sa kaarawan ng dating team captain ng Philippine women’s national volleyball team at F2 Logistics Cargo Movers veteran na si Aby Marano kasabay sa espesyal na pagdiriwang ang kanilang pinakamamahal na coach na si Ramil De Jesus.

Parehong nagdiriwang sa araw ng kapanga akan sina Marano at De Jesus na matagal nang magkasama simula pa noong naglalaro pa sa De La Salle University Lady Archers ang una.

Nagdiriwang si Marano ng kanyang ika-30th kaarawan samantalang nasa 50-anyos na ang 11-time UAAP champion.

“Happy birthday sa amin ng pinakatinitingala kong lider sa buhay. Mahal kita hanggang dulo walang iwanan, we got this! Cheers to life and more championships together,” wika ni Marano sa kanyang Instagram story post.

Nakapaglaro pa si Marano sa F2 Logistics nitong nagdaang Premier Volleyball League Reinfroced Conference kung saan tumapos sila sa ikalimang pwesto sa pagbabalik sa naturang liga matapos magpahinga ng isang kumperensiya.

Lubos ang pasasalamat na ipinahatid ng two-time UAAP MVP at multiple best middle blocker ng iba’t ibang liga sa mga pagbating ipinarating nina UST spiker Eya Laure, Rachel Anne Daquis, ka-partner nitong si Kamille Cal at marami pang iba mula sa fans at volleyball players.

“Sa lahat ng maraming pagbati na nakarating ngayon sa aking kaarawan, Salamat. Dalangin ko lang na marami pang pagdiriwang na ganito ang ating pagsaluhan sa hinahanap. Maging masaya sana kayo sa araw ko na ito. Mahogpit na yakap hanggang kaluluwa,” pahayag ni Marano sa kanyang social media account. (Gerard Arce)