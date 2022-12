2022 Year End Special Report: Pagkabigo ni Chot Reyes, Gilas sa SEAG hindi matanggap ng mga basketball fan

SA papatiklop nang taong 2022, samu’t saring reaksyon ang natanggap ng Gilas Pilipinas buhat sa mga tagasubaybay nito at sa buong Pilipinas na ang paboritong isport ay basketball.

Umani ng papuri, ngunit mas marami ang batikos matapos na mangyari ang mga hindi dapat na mangyari sa koponan.

Inabangan ng marami, lalo na ng mga basketball enthusiast ang lineup ng ipinagmamalaking Gilas Pilipinas na siyang sasabak upang lumahok sa qualifying rounds ng 2023 FIBA World Cup, na gaganapin mismo dito sa Pilipinas, kasama na magho-host ang Japan at Indonesia.

Ang nasabing koponan ay pinangunahan ng head coach na si Chot Reyes kapalit ni Ateneo mentor coach Tab Baldwin habang kasama naman niya bilang mga assistant sina Jong Uichico at Nenad Vucinic.

Kasunod nito ay naglabas na ng opisyal na lineup ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) na kanilang isasabak para sa mga qualifying tournament ng nasabing inaabangang World Cup.

Tatlong linggo bago sumabak sa first window ang koponan kung saan humarap ang Pilipinas kontra South Korea, New Zealand at India, pinangalanan ang mga manlalaro na isasabak ng bansa at dito nga ay kabilang sina naturalized big man Angelo Kouame, William Navarro, Tzaddy Rangel at Jaydee Tungcab na siyang mga libreng manlalaro na walang ibang commitment sa labas ng bansa.

Nagkataon naman na tapos na ang kontrata ni Juan Gomez de Liano sa kanyang Japan B.League team na Earthfriends Tokyo Z kung kaya napasama na din sa lineup ang dating UP flFighting Maroons stalwart.

Ngunit nang magsimula na ang laban kontra South Korea na tinawag na South Korea Friendlies, o isang exhibition game lamang na ginanap sa Anyang Gymnasium sa Gyeonggi-do, South Korea noong Hunyo 17 at 18, bigo na umuwi sina, Rhenz Abando, RJ Abarrientos, SJ Belangel, Geo Chiu, Lebron Lopez, Kevin Quiambao, Kiefer Ravena, Dwight Ramos at Carl Tamayo.

Pinataob ng South Korea ang Gilas nang dalawang ulit sa Window 1 games, sa kanilang 96-92 panalo at 106-102 bentahe.

Nauna dito ay nagpupuyos na ng damdamin ng mga basketball fans dahil makalipas ang 33-taong paghahari sa Southeast Asian Games (SEAG) ay nalaglag sa kamay ng Indonesia ang korona sa basketball sa ginanap na SEA Games Vietnam noong Mayo ng kasalukuyang taon.

Bigo na maiwui nina June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Thirdy Ravena, Dwight Ramos, Caelum Harris, Kevin Alas, Matthew Wright, Mo Tautuaa at Isaac Go ang dapat sana ay ika-14 na gintong medalya ng bansa para sa nasabing biennial meet.

Umugong sa social media ang panawagan para sa resignation ni Reyes at sunud-sunod na pambabatikos ang natamo ng nasabing head coach buhat sa mismong mga tagahanga ng koponan.

Humingi pa ng paumanhin ang pamunuan ng SBP dahil sa nangyaring kabiguan para sa SEA Games Vietnam at nangako na babawi sa mga susunod na laban.

“We apologize, we fell short and we’re not able to give our teams better support they needed to retain the gold,” ayon noon kay SBP President Al Panlilio.

Hindi din nagi naging maganda ang resulta ng mga sumunod na window game para sa Gilas, hanggang sa noong ika-4th window ay dumating ang reinforcement ng Gilas sa katauhan nina Kai Sotto at Fil-Am NBA player na si Jordan Clarkson.

Ito ang unang pagkakataon na umuwi ng bansa si Sotto matapos na hindi makuha sa NBA Draft 2022, habang si Clarson naman ay nagpaalam sa Utah Jazz upang tumulong sa Pilipinas sa mga qualifying tournaments ng 4th window.

Ang 4th window ang sinasabing pinakamagandang 24-man lineup para sa Gilas at nakitaan ng pag-asa upang makabawi para sa qualifying tournaments.

Bagaman bigo sa kanilang unang laban kontra Lebanon, 81-85, kahit na nga naroon sina Clarkson at Sotto, bumawi naman sa Saudi Arabia ang koponan matapos na ilampaso ito sa 84-46 panalo na ginanap sa Mall of Asia Arena.

Sinundan agad ito ng 76-63 panalo kontra Saudi Arabia pa rin upang kumpletuhin ang sweep sa 5th window ng nasabing Qualifying round.

Ngayong darating na taong 2023, sasabak sa Window 6 ang Gilas na gaganapin sa Philippine Arena.

Ito ang magiging huling dalawang laro ng koponan upang tapusin ang six window games para sa nalalapit na 2023 FIBA World Cup.

Makakaharap ng Pilipinas ang Lebanon at Jordan sa huling laro nila na nagaganap sa Pebrero 24 hanggang 27 sa 2023.

Kaya naman magiging kaabang-abang muli ang kapalarang ng Gilas para sa seryeng ito ng FIBA World Cup. (Annie Abad)