13-anyos taga-Tondo lodi sa pag-recite ng mga batas

Hilig mo rin ba ang usapang batas? Kung oo, siguradong mapapabilib ka sa bagets na ito!

Siya si Dwight Kyle Albajeso, 13-anyos mula sa Tondo, Manila na una nang nag-viral noong 2019 dahil sa nakakabilid biyang talento na pag-recite ng mga batas.

Ngayong taon, nakapanayam din siya ng iba’t ibang istasyon. Sa interview ng ‘Unang Hirit’ nasubok nga ang kanyang talino sa iba’t ibang mga tanong na agad naman niyang nasasagot.

Ilan sa mga tanong ay, “Sinira ko yung isang bagay, anong kaso?” Sagot niya, “Ano sir, Malicious Mischief.”

“Yung asawa ko, binubugbog ko asawa ko?” Ani ni Dwight, “RA 9262…as the Anti-Violence Against Women and Their Children Law.”

Sa mura niyang edad ay talaga namang marami na siyang alam na batas sa bansa. Noong 9-anyos pa

lamang umano siya nagsimulang magbasa ng mga law books na pagmamay-ari ng kanyang erpats na isang professor.

Aniya, “In-introduce po ako ng tatay ko po doon sa mga ano po criminology. Na-realize po ni daddy…na

parang mayroon po akong gift sa pagkabisado at pag-research ng mga bagay po.”

Sobrang nagpapasalamat naman ang kanyang tatay sa angking talento ng kanyang anak.

Bukod dito, minsan na ring na-invite si Dwight bilang resource speaker ng NBI o The National

Bureau of Investigation kung nagbigay siya ng talk tungkol sa national crimes sa bansa.

Talaga namang petmalu sa husay ang batang ito! (Moises Caleon)