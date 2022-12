10 panukalang batas na pinaspasan ng Kamara

Sa anim na buwan ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. maraming mahahalagang panukalang batas ang tuluyang naipasa matapos nitong hingin ang tulong ng Kongreso para agad umanong makabangon ang bansa sa epekto ng pandemya.

Tinukoy sa kauna-unahang pagpupulong ng Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ang mga panukalang kinailangang bigyan ng prayoridad na maipasa.

Naging mabilis ang aksyon ng Kamara de Representantes at naipasa na nito ang 19 sa 31 panukala na bahagi ng priority measures. Kabilang dito ang:

SIM registration – Ito ang kauna-unahang panukala na naisabatas sa ilalim ng Marcos administration. Layunin nito na irehistro ang lahat ng ginagamit na SIM card upang madaling matukoy kung gagamitin ito sa krimen.

BSKE – Sumunod na naisabatas ang pagpapaliban ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Sa halip na gawin ngayong Disyembre ay inilipat ito sa Oktobre 2023.

Maharlika – Wala man ito sa LEDAC priority agenda, pero siner­tipikahan ng Malacañang na agarang maipasa ang Maharlika Investment Fund bill.

Sa kabila ng kontrobersya at puna mula sa iba’t ibang grupo, naaprubahan ito ng Kamara. Gayunman, hindi pa nauumpisahan sa Senado ang pagtalakay dito.

Virology – Bukod sa pag-aaral sa mga virus na nakakaapekto sa tao, hayop, at halaman, kasama sa mandato ng panukalang Virology and Vaccine Institute of the Philippines ang paghahanap ng gamot sa mga sakit na idudulot ng virus.

CDC – Pasado na sa huling pagbasa ng Kamara ang panukalang Centers for Disease Control and Prevention o National Disease Prevention Management Authority. Ito ang magi­ging pangunahing ahensya ng gobyerno na tutugon sa mga public health emergency gaya ng COVID-19.

HEART – Mula sa Medical Reserve Corps tatawagin ng Health Emergency Auxiliary Reinforcement Team (HEART) ang panukala na naglalayong dagdagan ang puwersa ng mga medical professional na makakatuwang ng gobyerno sa panahon ng health emergency.

Sa ilalim ng panukala ay gagawa ng listahan ng mga lisensyadong doktor, medical student na nakatapos ng apat na taong kurso, mga nagtapos sa medisina, rehistradong nurse, at licensed allied health professionals na maaaring ipatawag upang tumulong sa health emergency.

BHW – Walang kongresista na tumutol sa pagpasa ng panukalang Magna Carta for Barangay Health Workers (BHW) na naglalayong bigyan ng benepisyo ang naturang frontliner ng mga barangay.

Bukod sa P3,000 buwanang honorarium, ang mga BHW ay bibigyan ng transportation, hazard pay, at subsistence allowance, bukod pa sa one-time retirement cash incentive sa ilalim ng panukala.

E-Commerce – Layunin ng panukala na i-regulate ang internet transaction sa bansa upang maproteksyunan hindi lamang ang mga kustomer kundi maging ang mga nagbebenta laban sa mga manloloko.

Itatayo ang Electronic Commerce Bureau sa ilalim ng Department of Trade and Industry na siyang gagawa ng mga regulasyon at sistema para sa mga reklamo at pagresolba nito.

Agrarian condonation – Upang matulungan ang mga maliliit na magsasaka, itinulak ni Pangulong Marcos ang panukala na bubura sa hindi nabayarang utang ng mga agrarian reform beneficiaries mula sa lupa na kanilang nakuha sa tulong ng gobyerno. Bukod dito, ililibre rin ang lupa sa estate tax.

Passport – Bukod sa mas gagawing­ tamper-proof ang mga pasaporte ng Pilipinas, ina­atasan ng panukala na ina­prubahan ng Kamara ang Department of Foreign Affairs na gumawa ng sistema upang hindi na kailanganin pa ng physical appearance ng mga senior citizen sa pagkuha ng pasaporte.

Bukod dito, nakasaad sa panukala ang pagbibigay ng 50% discount sa mga senior citizen at person with disabilities sa bayarin sa pagkuha ng pasaporte. (Billy Begas)