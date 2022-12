Grabe lambingan: Barbie ‘inahas’ ni David kay Jak

Hindi pa tapos ang hit GMA-7’s primetime series na “Maria Clara at Ibarra” pero ang mga naging fan ngayon ng Sparkle artist na si David Licauco ay may clamor na magtuloy-tuloy ang team-up nila ni Barbie Forteza.

May mga request na agad na sana raw, masundan agad ang serye nila na sila pa rin ang magkapareha.

So kung ako rin nga sa GMA Networks, bakit nga ba hindi? Parang accidentally, naka-discover sila ng loveteam sa dalawa na talagang sobrang kinakikiligan ng mga manonood.

Mga katulad ng character ni Fides delos Reyes ang mga dapat na ginagawa ni David. ‘Yung mukhang arogante pero may pakilig.

Aba, kuhang-kuha ni David ang kilig ng mga manonood talaga. At ang label sa kanya, “sinaunang red flag.”

Pero ito naman ang napansin namin kay David, marunong itong sumakay. Marunong magpakilig kahit off-cam.

Noong sila ni Julie Anne San Jose ang naging magka-partner sa serye, ang dami rin nag-akala kung nagkakagusto ba si David kay Julie o kung nanliligaw ito.

Ngayon with Barbie, kahit alam ng lahat na may longtime boyfriend si Barbie with Jak Roberto, aba, hindi ito nagiging hindrance para kiligin pa rin sa kanila.

At may mga pa-swabeng hirit si David ng mga batuhan nila ng tweet ni Barbie. Katulad na lang ng habang ongoing ang Maria Clara at Ibarra, nag-tweet si Barbie at pinuri si David na, “Nice one @davidlicauco apir!”

Ni-retweet ito ni David at saka sinabi na, “Hehe thank you! Dahil sayo yun eh @dealwithBARBIE.”

At may mga ganitong comments din ang mga netizen sa kanilang dalawa na, “@GMADrama ‘pag itong dalawa to di magiging end game ulit sa ika 3rd project nila. Salamat nalang sa papakilig pero hindi ko matatanggap ‘yun. Sasama talaga loob ko.”

“Deserv niyo both ang hype.”

Ogie super emote sa pagmamahal kay Regine

Ika-12 taong anibersaryo na pala nina Ogie Alcasid at Regine Velasquez simula nang ikasal sila.

Ayon sa Instagram post ni Ogie, lakwatsa day raw nilang pamilya ang kanilang anniversary. At the same time, staycation na rin sila sa pa-anniversary/Christmas gift sa kanila ng kaibigang si Martin Nievera sa Solaire Resort Hotel.

Kasama nina Ogie at Regine ang anak na si Nate.

At sa Instagram message ni Ogie para kay Regine, sinabi nga niya kung gaano niya kamahal si Songbird.

Ayon kay Ogie, “Happy 12th anniversary to the love of my life. Singing with you on our special day made me feel so in love with you all over again. What a blessing. Mahal na mahal kita @reginevalcasid.”

Sandara todo rampa sa Bohol

May direct flight na pala ngayon mula sa Korea pa-Bohol. Kaya si Sandara Park ay diretso na sa Bohol at do’n na rin ang naging flight pabalik naman ng Korea.

Noong December 19 pa raw ito nakaalis pabalik ng Korea at naging napaka-convenient daw para rito at sa mga kasama niya ng direct flight.

Kaya hindi totoong dito sa bansa magse-celebrate ng Christmas si Sandara.

Binabalik-balikan talaga ni Sandara ang minamahal niyang Pilipinas. At may bold statement ito na naka-print sa suot niyang shirts ng mga lugar sa bansa na paborito niya. Ang mga ito ay ang Manila, Boracay, Palawan, Bohol, Subic at Tagaytay.

Part ng kanyang “Dara Tour” vlog na rin ang pagbisita niyang muli sa Bohol.