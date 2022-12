Zach LaVine, Chicago pinagdiskitahan Miami

GINAWANG sangkalan ng Chicago Bulls ang 113-103 win kontra Heat para tagpasin ang four-game losing skid nitong Martes sa FTX Arena sa Miami.

Kita ang gigil ng Bulls na bumawi mula sa 150-126 loss sa Minnesota noong Linggo, pinagdiskitahan ang kulang sa taong Heat.

“It was good to get a win, get that positive feeling a little bit, especially after that very tough, terrible loss,” bulalas ni Vucevic na bumandera sa Chicago sa isinumiteng 29 points, 12 rebounds.

Nag-ambag ng 24 points si DeMar DeRozan, 21 pa kay Zach LaVine para sa Bulls na nagkasa ng 30-7 run sa second half para kontrolin ang laro.

Walang sablay sa unang siyam na tira at tumapos ng 27 points, 12 rebounds si Bam Adebayo sa Miami.

May 19 markers si Tyler Herro at 18 kay Haywood Highsmith.

Wala sina starters Jimmy Butler (ill), Kyle Lowry (left knee) at Caleb Martin (left ankle), nakalsuhan ang four-game winning run ng Heat. (Vladi Eduarte)