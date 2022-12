‘The Kraken’ June Mar Fajardo hinirang na Player of the Week

MARAMING bayani ang San Miguel Beer sa 98-96 win kontra Bay Area sa Game 3 ng PBA Commissioner’s Cup semis pero nangibabaw ang performance ni June Mar Fajardo.

Ipinagdiinan ng The Kraken ang 6-foot-10 frame sa loob at nangolekta ng 21 points, 16 rebounds, 2 assists, 1 steal at 2 blocks laban sa twin towers ng Dragons na sina Andrew Nicholson at Liu Chuanxing.

Sa tatlong laro sa final four, nag-average si Fajardo ng 22.3 points mula 61 percont shooting, 11.3 rebounds, 2.3 assists at 1.7 blocks para itanghal na Cignal Play-PBA Press Corps Player of the Week (December 14-18).

Naungusan Cebuano si LA Tenorio ng Ginebra at teammate CJ Perez sa pagkilalang binibigay ng sportswriters na regular na kumukober ng PBA. (Vladi Eduarte)