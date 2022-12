Taon ng pagluluksa: Showbiz lumuha sa pagpanaw nina Susan, Cherie, Sylvia, Jovit

Taon din ng pagluluksa ang 2022 para sa showbiz.

Maraming mga celebrity, artista, singer, kilalang personalidad ang namaalam sa mundo ngayong taon.

Pero kasabay ng kanilang paglisan ay ang marka ng kanilang kontribusyon.

Kilalanin natin sila:

FANNY SERRANO

Si Fanny Serrano ay isang tanyag na makeup artist ng mga celebrity. Kaya naman marami ang nagdalamhati sa showbiz industry noong malaman ang kanyang pagpanaw sa edad na 74 noong May 11.

Hindi naman idinetalye ang dahilan ng pagkamatay ni Fanny. Ngunit matatandaan na nagkaroon ito ng stroke noong 2016.

SUSAN ROCES

Noong May 20 ay ibinahagi ni Senadora Grace Poe ang pagpanaw ng kanyang ina na si Susan Roces sa edad na 80.

Ayon kay Senator Grace, nasawi ang kanilang ilaw ng tahanan dahil sa cardiopulmonary arrest.

Nakilala si Susan Roces bilang ‘Queen of Philippine Movies’ at bumida sa mga pelikulang ‘Patayin Mo sa Sindak si Barbara’ at ‘Ang Daigdig Ko’y Ikaw’.

Siya ay ikinasal kay Fernando Poe Jr, na kilala naman bilang ‘King of Philippine Movies’.

CHERIE GIL

Nagulat din ang buong showbiz industry noongmapabalitangpumanawna ang iconic character actress na si Cherie Gil noong August 5 sa edad na 59.

Hindi isinapubliko ni Cherie ang kanyang pakikipaglaban sa sakit na endometrial cancer.

Nakilala si Cherie mga pelikulang ‘Oro Plata Mata’ at ‘Bituing Walang Ningning’, kung saan nabuhay ang kanyang iconic line na “You’re nothing, but a second rate trying hard copycat!”

DANNY JAVIER

Si Danny Javier ay kilalang OPM icon bilang parte ng Apo Hiking Society kasama sina Boboy Garrovillo at Jim Paredes. Kaya naman maraming fans at kaibigan sa showbiz ang nalungkot sa kanyang pagpanaw sa edad na 75.

Matatandaan na noong 2020 ay napabalitang may health concern si Danny sa kanyang puso, lungs at kidney.

FLORA GASSER

Pumanaw ang character actress na si Flora Gasser noong November 19 sa edad na 89.

Nakilalasi Flora sailang comedy movies tulad ng ‘Moron 5 and the Crying Lady’ at ‘Praybeyt Benjamin’.

SYLVIA LA TORRE

Namaalam din ngayong taon ang Queen of Kundiman na si Sylvia La Torre sa edad na 89.

Ilang Kundiman songs ang kanyang napasikat tulad ng ‘Waray Waray’ at ‘No Money No Honey’.

TInawag din siya bilang ‘First Lady of Philippine Television’ dahil sakanyang mga papel sa ilang hit shows tulad ng ‘Oras ng Ligaya’.

JOVIT BALDIVINO

29-anyos pa lang si Jovit Baldivino noong yumao matapos siyang magkaroon ng brain aneurysm.

Unang nakilala si Jovit sa kanyang pagsali sa first season ng ‘Pilipinas Got Talent’, kung saan siya ay tinanghal na grand champion.

Ayon sa pamilya ni Jovit, kinailangang itakbos aospital ang singer noong pinilit nitong kumanta sa isang party kahit pinagbawalan ng mga doktor.

Nakilala si Jovit sa kanyang rendition ng mga kantang ‘Too Much Love Will Kill You’, ‘Faithfully’ at ‘Pusong Bato’. (RP)