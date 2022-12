Taas-pasahe matik ‘pag may oil hike hirit sa LTFRB

Nanawagan ang isang transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na pag-aralan ang “automatic fare adjustment” dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo sa bansa.

Sinabi ni Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines (FEJODAP) national president Boy Rebaño, dapat nang magdesisyon ang LTFRB batay sa sarili nitong Memorandum Circular No. 2019-035.

“Ang sinasabi ko po sana, araling mabuti ng ating gobyerno, lalong-lalo na ‘yong pamunuan ng LTFRB sa kasalukuyan, ‘yong memorandum na inilabas po ng previous administration. ‘Yan po ‘yong Memorandum Circular 2019-035. Baka sakali po kung sakaling mapag-aaralan po nila ay sila po dapat magdesisyon kung paano po magkakaroon ng adjustment sa pamasahe,” ayon kay Rebaño sa isang panayam kahapon.

Noong 2019, naglabas ang LTFRB ng Memorandum Circular No. 2019-035 na sumasaklaw sa automatic fare adjustment system para sa public utility vehicles (PUVs). Sa ilalim ng memorandum, ang mga dapat isaalang-alang sa formula ng pamasahe ay ang total operating and maintenance costs batay sa mga survey, pag-aaral at pagsisiyasat na isinagawa ng LTFRB sa mga operator, tsuper at industriya sa serbisyo ng land transportation service, at ang batayang pamasahe o ang umiiral na rate bago isagawa ang mga pagsasaayos ng LTFRB.

Nitong Martes, nagpatupad ang mga kompanya ng langis ng P0.70 dagdag kada litro sa gasolina, P2.90 sa diesel at P1.65 sa kerosene. (Dolly Cabreza)