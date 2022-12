Rabiya wagi sa problema kay Jeric

Maraming pinagpapasalamat si Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo ngayong 2022 dahil na-survive niya ang maraming pagsubok.

Unamin ang TiktoClock host na hindi alam ng nakakarami na marami siyang hinarap na “silent battles” at napagwagian daw niya.

“Pinaka-thankful ako this 2022 is that I was able to survive a lot of silent battles. Alam ko bilang artista usually ‘yung buhay namin, it’s an open book. Pero this time parang may mga problems ako na I was able to solve on my own and I feel like I am much stronger in handling these things,” sey ni Rabiya.

Isa nga sa naging pagsubok kay Rabiya ay ang on-and-off relationship niya with Jeric Gonzales.

Ilang beses nga raw silang sinubok sa kanilang relasyon hanggang sa napagkasunduan nila na maging good friends na lang sila. Pero nagpahayag naman si Jeric na lagi niyang susuportahan si Rabiya sa mga ginagawa nito.

Masaya naman si Rabiya sa mga natatamong achievements ni Jeric, lalo na ang sunud-sunod na pagkapanalo nito ng best actor para sa pelikula nitong Broken Blooms.

“Nagpapasalamat ako sa maturity na mayroon ako at nakuha ko this 2022. Kailangan nating harapin lahat ng challenges na may mature na pag-iisip. Dahil sa mga naging experiences ko, mas naging open pa ako sa mga darating pang mga pagsubok sa buhay ko,” diin pa ni Rabiya. (Ruel Mendoza)