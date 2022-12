Philracom Juvenile Stakes Race 3rd leg aarangkada

MASISILAYAN sa pista sina Istulen Ola at La Trouppei pagsalang sa 3rd Leg ng Philracom Juvenile Stakes series na ilalarga sa Metro Manila Turf sa Tanauan City sa Batangas sa Sabado.

Makakalaban nina 1st Leg wiinner Istulen Ola at 2nd Leg ruler La Trouppei ang siyam pang tigasing kalahok sa distansiyang 1,400 metro kung saan nakalaan ang P1.8M garantisadong premyo.

Ang mga kalahok sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission ay sina Earli Boating, Keep Da Trick, Winner Parade, Light Bearer, Player Andri, Swakto Power Duo, Sweetie Giselle, Gintong Hari at Rough Cut.

“This is a must see race for all horseracing aficionados as these two-year-olds will be our Triple Crown contenders next year. Who knows, we might be watching the next TC sweeper.” saad ni Philracom chairman Reli De Leon.

Hahamigin ng owner ng unang kabayong tatawid sa meta ang P1,080,000 kaya tiyak na naghahanda nang todo ang mga trainer at hinete para masilo ang malaking premyo. (Elech Dawa)