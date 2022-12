Pass muna sa mga party! Hidilyn Diaz-Naranjo sasabak agad sa ensayo

WALA munang engrandeng selebrasyon ng Kapaskuhan pati Bagong Taon para kay 2020+1 Tokyo women’s Olympic gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo sa pagbabalik nito sa bansa matapos ang naisagawa nitong matagumpay na kampanya sa pagwawagi ng tatlong gintong medalya sa IWF World Championships sa Bogota, Colombia.

Ibinahagi mismo ng Bowling Hall of Famer at kasalukuyang commissioner ng Philippine Sports Commisison (PSC) ang pagdating ni Diaz-Naranjo magmula sa pagpahinga sa Estados Unidos ng ilang linggo matapos ang pagwawagi nito sa Colombia.

Sinundo mismo ni Coo bago ipinahatid sa kanyang bahay sa Eastwood si Diaz-Naranjo.

“In behalf of the Filipino people, we profusely thank Hidilyn who continuously make our country proud and she has no plans of slowing down. She vows to again carry the Philippine flag in Paris,” sabi ni Coo sa naging pagwawagi ng mula Zamboanga City sa 55kgs.

“Hidilyn says no holidays as she gets back to training at a gym in San Juan..Then on 23, she will go to Jala Jala, Rizal to train with kids at their HD Academy,” sabi pa ni Coo.

Kinumpirma din ni Diaz-Naranjo na aakyat na ito ng timbang sa 59kgs sa pagsisimula nito sa mga susunod na torneo na qualifying para sa 2024 Paris Olympics.

“She and her team will start conditioning for the higher weight division,” sabi ni Coo.

“Mahirap, pero kaya basta naka mindset na ako for that. Pinanood ko iyung 59kgs na labanan sa Colombia and nakita namin na kakayanin namin basta tama ang paghahanda,” sabi ni Diaz-Naranjo. (Lito Oredo)