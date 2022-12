Pagsasabatas ng 2023 budget: Pamasko sa sambayanang Pilipino

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Ilang tulog na lang ay ipagdiriwang ng sambayanang Pilipino ang Pasko 2022. Maraming bata ang nasasabik sa araw na ito dahil sa matatanggap nilang regalo mula sa kanilang ninong at ninang at iba pang mga taong namimigay ng aguinaldo tuwing Pasko.

Kaya naman po ang Ako Bicol Party-list, maagang namigay ng pamasko sa mga bata sa Camarines Norte. Hindi maipinta ang tuwa sa mukha ng mga batang ating nahandugan ng munting regalo sa isinagawa nating gift giving activity na may temang “Kaogmahan sa Kapaskuhan Para sa Kaakian” sa District 2, Barangay Singi, Vinzons, Camarines Norte.

Ang ating aktibidad ay bahagi po ng ating taunang tradisyon na mapasaya ang mga bata at kanilang mga magulang tuwing Kapaskuhan.

Noong nakaraang linggo, naghandog po tayo ng munting pamasko sa mga kababayan nating senior citizens mula sa barangay Victory Village South, Victory Village North at sa Bitano, Legazpi City, Albay.

Sinadya din ng Ako Bicol Party-list ang Barangay Rizal at Buraguis sa Legazpi City upang ihatid ang ating handog para sa mga senior citizens sa nalalapit na Pasko.

Ngayong Kapaskuhan, nais nating iparamdam ang ating pagkalinga at pagmamahal sa kanila. Ito po ang turo ng ating Tagapagligtas dahil ang pagbabahagi ang siyang nagpapatingkad sa diwa ng Pasko. Nagbibigay tayo bilang alaala sa lahat ng ibinigay ni Hesus sa sangkatauhan.

Ating ipinagdiriwang ang kaarawan ni Hesus kaya tayo’y bumabati ng “Maligayong Pasko!” Maituturing ding pamasko ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maagang paglagda niya sa 2023 General Appropriations Act (GAA) na nagkakahalaga ng P5.268 trilyon. Ginanap ito sa isang seremonya sa Malacañang noong nakaraang Biyernes.

Ang taunang pagpasa ng General Appropriations Act ang nag-iisang pinakamahalagang gawain ng Kongreso. Ang GAA para sa 2023 ay tutulong sa Pilipinas na makabangon mula sa patuloy na epekto ng pandemya at sumulong tungo sa kaunlaran.

Bilang chairman ng House Committee on Appropriations, pinasasalamatan ko si Speaker Martin Romualdez sampu ng aking mga kasama sa Kamara at Senado, at mga opisyal mula sa Executive Department sa kanilang kasipagan, pagsusumikap, at mahabang oras na inilaan sa pagbalangkas at deliberasyon na siyang nagresulta sa mabilis na pagpasa ng 2023 budget.

Ang mamamayang Pilipino ang dapat makinabang sa mga batas na ating ipinapasa. May mga probisyon ang GAA na ito na magpapapanatili sa pag-unlad na ating tinatamasa, sa pamumuhunan at trabaho para sa ating mga kababayan, at sa pagpapataas ng kita ng pamilyang Pilipino.

Ngayong Pasko, atin pong sundin ang payo ng Department of Health (DOH) na kumain lamang ng katamtaman at kung iinom man ng alak ay maging responsable. Tuwing kapaskuhan po kasi ay dumarami ang nakararanas ng atake sa puso at stroke lalo na sa mga may edad na.

Halos tatlong taon na po tayong nasa ilalim ng COVID-19 pandemic ngunit kahit bumababa ang kaso ng hawahan ay panatilihin pa rin natin ang pagsunod sa health protocols lalo na ngayong dagsa ang reunion ng mga pamilya at magkakaibigan, pati na ang parties sa mga opisina, asosasyon at iba pa.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano. Maligayang Pasko sa inyong lahat!