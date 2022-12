Pabor sa ‘Maharlika Fund’: Cong. Arjo Atayde tinawag na trapo

Sa mga hardliner showbiz observers, negatibo ang impression nila sa ginawang pagboto ni Cong. Arjo Atayde sa kontrobersyal na Maharlika Fund bill sa Kongreso.

Maaga raw kasing nagpakita ng kanyang pagiging “trapo” ang aktor na noong kampanya nga raw ay pinangangalandakan ang pagiging “new blood” niya sa usaping politika.

Kapag sinabi daw kasing “new blood” sa politics ay liberal ito, mapanuri at hindi agad-agad nagpapadala sa old system na naka-base sa korupsyon at pagmamanipula ng mas matataas na liderato.

Well, dahil minadali nga ang pagsasabatas nito dahil sa basbas mismo ni Presidente BBM, maybe the young Congressman has his reason kung bakit pinaniwalaan niyang mas mabibigyan ng benepisyo ang bansa kung boboto siya in favor of it.

Ano kayang gagawin ng mga pralala guys ni Arjo on this? Dededma kaya uli si Maine Mendoza sa akusasyon sa dyowa niya, knowing fully well na ikinampanya niya ito ng bonggang-bongga?

Dahil sa dating app: Michelle mabilis magpalit ng lalake

Tinatawag ngayong patroness ng “dating app” ang noo’y sexy star na si Michelle Madrigal.

Twice kasing nakapag-asawa si Michelle nang dahil sa tila mabilis at most convenient way of finding a partner via the said app.

Hindi naman ito itinanggi kahit kailan ni Michelle na simula nga ng mawala sa showbiz at nag-abroad ay tila feel pa ring maging “in” sa mga balita bilang nasa social media ang kanyang presence.

‘Yun nga lang, marami ang naniniwalang dahil mukhang sa naturang app nagre-rely ang dating aktres sa isyu ng kanyang lovelife, hindi rin daw imposibleng may makita pa itong iba in the near future.

Para lang daw kasing nagpapalit ng damit ang mga ganitong kalakaran sa socmed. Panandalian ang emosyon. Spur of the moment kumbaga.

Aguyyy!!!