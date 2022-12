Nakaburol ang parents

First time ko pong magtanong dito, ano po ba ibig sabihin ng panaginip ko both parents ko po matagal nang patay. Dati palagi kko silang napapanaginipan lalo na ‘yung papako. Kagabi naman po, napanaginipan ko na nakaburol papa ko. Sa panaginip ko, noong ililibing na po siya e hindi pa po pala siya patay. Buhay siya, nakita ko kasi gumalaw mga kamay niya. Noong nakaraang buwan po, napanaginipan din sila ng kapatid ko, sila din pong dalawa na pareho pong nasa morgue ang parents ko sa panaginip niya. Ano po ba ang kahulugan ng panaginip ko? Salamat sa pagtugon at sana mapansin niyo po itong katanungan ko.

Hernan

Hindi na bago ang mga ganitong panaginip dahil madalas nating mapanaginipan ang mga mahal a buhay na namaalan lalo kung labis tayong nasaktan sa kanilang pagkawala.

Sa pangkalahatan, nagbibigay ang panaginip na ito ng babala. Maaari rin itong maging simbolo ng pagtatapos ng isang bagay – tulad ng relasyon o kaya naman ay trabaho.

Sa kabilang banda naman, pwede itong maging representasyon ng mga bagay na dapat mo nang i-let go para makaabante ka sa buhay.

Isa sa common interpretation ng panaginip na ito ay pagtatapos ng isang bagay o sitwasyon. Maaaring ito ay mahalaga sa iyong pang-araw-araw na buhay pero dahil nga ang lahat ay may katapusan, sinasabi ng panaginip mo na malapit nang magkaroon ng tuldok o wakas sa isang aspekto ng iyong buhay.

Pwede rin itong visualization ng pagbabago sa iyong buhay. Hindi ba’t malaking pagbabago ang pagkawala ng isang tao sa iyong buhay, maaaring pinapahiwatig ng iyong panaginip na may iba pang big change na paparating.

Tulad ng mga nabanggit na, hindi naman laging pagtatapos ang ibig sabihin ng buro o kaya ay kamatayan, pwede rin itong mangahulugan ng mga bagong simula.

Kung nagkaroon ka ng ganitong panaginip, pwedeng sinasabi nito na tinanggap mo na o kaya ay naka-move on ka na sa isang negatibong parte ng buhay mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com