MMA fighter Lito Adiwang atras sa bugbugan kontra Russian

UMATRAS sa kanyang laban ang ONE fighter na si Lito Adawang kontra kay Russian Masnur Malachiev sanhi ng sakit sa tuhod na kanyang iniinda na dati nang naooperahan.

Sumailalim si Adiwang sa operasyon noong Mayo, dalawang buwan pagkatapos ng pagkatalo kay Jeremy Miado, kaya hindi sasabak sa One Fight Night 6 card na itinakda sa Enero 14 sa Impact Arena sa Bangkok, Thailand.

Buhat dito ay inabisuhan si Adiwang ng kanyang mga doktor na magpahinga muna ng mahigit sa tatlong buwan upang maiwasan ang anumang kumplikasyon sanhi ng operasyon.

“It’s heartbreaking that I have to break a promise to my father to fight this January. Also [sorry] to our fans and supporters who are eager and excited to watch me back in action,” ayon kay Adiwang. (Annie Abad)