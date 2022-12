Mga tiket pinakyaw, pinamigay? E-heads sold out – Producer

Pinagdedebatehan nitong Miyerkules ng tanghali ang concert ng Eraserheads, ang ‘Eraserheads Huling El Bimbo’.

Well, una pa man na inanunsiyo ang concert na ito, marami na talaga ang naging paboritong paksa ito, dahil marami nga ang na-excite.

Eh, di ba? Nabuo ang idea na magsama-sama sila ulit noong panahon ng kampaniya, at dahil sa suporta `yon kay Leni Robredo noon.

At siyempre, mas marami ang nag-react, lalo na noong inilabas ang mga presyo ng tiket.

Masyado nga raw kasing mahal ang mga tiket, na ang pinakamahal ay may presyong ₱17,260.00, kasunod ang ₱ 14,610.00.

Heto pa ang ibang presyo: ₱ 12,180.00, ₱ 9,740.00, ₱ 5,480.00, ₱ 3,050.00, ₱ 1,222.00.

Sabi nila, halos ka-level na raw talaga ng international performer ang presyo ng E-heads, ha?

Well, depensa naman ng iba, aba, dapat lang naman na mahal ang tiket dahil 13 years in the making ito, ha! Ito nga raw ang matagal na hinintay ng mga fan, na kinasabikan talaga nang husto, lalo na ng mga batang 90s.

At sabi pa, may mga loyal, solid fan talaga na nag-ipon para lang muling mapanood na magkakasama ang mga idolo nila. Hindi nga raw sila makapaniwala na darating ang araw na mapapanood pang magkakasama sina Ely Buendia, Raymond Marasigan, Buddy Zabala, Marcus Adoro.

Anyway, may mga nagsasabi nga na sold out ang tiket. Na noon pa mang inanunsiyo ang concert, may mga pumakyaw na agad ng mga tiket, lalo na `yung mga nasa malapitan, ha!

May mga nagdalawang isip din naman na bumili, dahil karamihan nga raw ay standing o tayuan. Paano raw kung hindi ka na masyadong bagets, at may kundisyon na nga ang katawan mo, kakayanin mo bang tumayo ng mahabang oras?

Eh, sa ganitong concert, alam naman natin kung gaano kahaba ang preparasyon, o oras na dapat mong igugulo, di ba?

May mga chika rin na kaya sold out ang concert ay dahil may mga kumpaniya talaga na pumakyaw at pinamigay sa kanilang mga empleyado?

Which is normal lang naman, dahil ganun talaga ang sitwasyon, lalo na kung sponsor ka, na may mga tiket kang bibilhin, kapalit nga ang pagiging sponsor mo.

Di ba, ganun din naman ang naging isyu sa ‘Maid In Malacanang’ na may mga malalaking kumpaniya, organisasyon, na bumili talaga ng tiket at pinamigay sa kanilang mga staff, para panoorin ang movie. At hindi na raw bago `yon, dahil kahit naman noon ay ganun talaga ang ganap.

Well, abangan na lang natin ang mga maglalabasang chika pa. Kung talagang lumabas ang mga loyal, solid fan ng Eraserheads para suportahan ang mga idolo nila.

Pero again, giit ng ibang producer, sold out sila! At hindi mo puwedeng kuwestyunin `yon, dahil sila naman ang mas nakakaalam sa tunay na sitwasyon, di ba? (Rb Sermino)