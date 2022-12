Marcos pinaratsada 64K toneladang imported asukal

Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na siya ring kalihim ng Department of Agriculture (DA), ang agarang importasyon ng 64,050 metriko toneladang refined sugar para patatagin ang presyo ng mga bilihin sa gitna ng mataas na inflation noong Nobyembre.

Alinsunod rin ito sa Memorandum Order (MO) No. 77 na pirmado ni Assistant Secretary Domingo Panganiban na nagsasaad na mahigit 65,000 metric tons ang kailangang angkating asukal.

“In this regard, you are hereby directed to immediately convene the Minimum Access Volume (MAV) Advisory Council and expedite the importation of 64,050 Metric Tons of refined sugar through the MAV mechanism,” nakasaad sa DA memorandum order na nakapangalan kay MAV Secretariat OIC Executive Jocelyn Salvador.

Ang inflation noong Nobyembre ay umabot sa 8%, na pinakamataas na antas mula noong Nobyembre 2008.

Tumaas ang presyo ng mga asukal sa unang bahagi ng taong ito dahilan upang magreklamo ang mga lokal na panadero na nagsabing nasa mga matatamis na produkto ang kanilang ikinabubuhay.

Magugunitang ilang dating opisyal ng Sugar Regulatory Administration ang natanggal o nagbitiw sa puwesto matapos umano’y lumag¬da sa pag-aangkat ng asukal nang walang go signal mula sa punong ehekutibo. (Dolly Cabreza)