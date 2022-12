Malamig ang Pasko sa NCR, Baguio

Nasa 13 degree Celsius na lamig ang mararanasan sa Baguio City sa mismong Araw ng Pasko habang sa Metro Manila ay magiging malamig din ang simoy ng hangin na tinayang nasa 23 degree Celcius.

Ayon sa temperature outlook na ipinalabas ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), magiging malamig ang Disyembre 25 sa ilang bahagi ng bansa.

Bukod sa Baguio at Metro Manila, nasa 18 degree Celcius din ang lamig sa Rizal habang nasa pagitan ng 20 hanggang 25 degrees sa Tarlac; Nueva Ecija; Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas at Qezon.

Lalo umanong mararamdaman ang lamig ng panahon pagsapit nang gabi.

Sa temperature advisory ng Pagasa, sinabi nito na ang susunod na 5 araw ay malamig bunsod ng aktibong amihan.

“The northeast monsoon, which is locally known as Amihan, may have a surge of winds beginning this week. Thus, temperatures may even get colder than predicted,” paliwanag ni Pagasa weather specialist Patrick del Mundo.