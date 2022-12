Lloyd Jefferson Go habol Top 5 sa Asian Development Tour

Lalagare si Lloyd Jefferson Go upang makapasok sa Top 5 ng Ordert of Merif sa pagsambulat ngayon ng 16th at final leg ng 11ht Asian Development Tour 2020-22 $200K Taifong Open sa Taifong Golf Club sa Taiwan.

Ang tatapos na lima sa OOM ang mga makakasabak para sa mas mayamang 28th Asian Tour 2023, na nagpahayag ng pansamantalang inisyal na 11 yugto simula sa Feb. 5 opening leg $5M Saudi International

sa Riyadh.

Kasalukuyang nasa sixth place ang 27-taong-gulang na Pinoy golfer buhat sa Cebu sa OOM sa $42,575.90 total income sa siyam na sinabakang torneo mula noong July hanggang sa buwang ito.

Makakasama ni Go bilang dalawang bet ng ‘Pinas sa 120-player, 72-hole, 4-day Taifong Open si Fidel Concepcion. (Ramil Cruz)