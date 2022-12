Like father, like daughter! Juliana Gomez gold uli sa Java fencing

MULING nakasungkit ng gintong medalya ang anak nina Richard Gomez at Lucy Torres na si Juliana sa pagsabak nito sa West Java Fencing Challenge sa Bogor, Indonesia.

Sa Instagram post, binati ito mismo ng kanyang ama na si Goma at ng coach na si Benny Garcia sa panalo.

“Ipinagmamalaki mo ang ating bansa!” sabi ng aktor at politiko na si Gomez sa kanyang caption.

Pabalik na sabi naman ni Juliana sa comments section, “Love you so much!”

Nag-post din siya tungkol sa panalo sa kanyang Instagram stories. “Last competition of the year! Now it’s time to head back home. Thank you Indonesia,” sabi pa nito.

“Congratulations @gomezjuliana for winning the Gold in the West Java Fencing Challenge 2022 in Bogot, Indonesia.

You make our country proud! Congratulations to Coach Benny Garcia as well!,” sabi pa ni Goma.

Bago ito, nanalo rin si Juliana sa isang open fencing competition sa Thailand.

Si Juliana ay nagsasagawa ng eskrima sa ilalim ng patnubay ng kanyang ama, na siya ring kasalukuyang presidente ng Philippine Fencing Association.

Ang naturang sport ay isa rin sa kanilang bonding activities. (Lito Oredo)