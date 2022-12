Leonelyn Compuesto, Nico Villaran isasagupa sa Asian Youth Athletics

Ilocos Sur – Hindi pa man natatapos ang pagsasagawa dito sa 2022 Philippine Sports Commission – Batang Pinoy National Championships ay agad na nakamit ng dalawang sprinter na sina Leonelyn Compuesto ng Masbate at Nico Villaran ng Bacolod City ang pinakamataas na dagdag insentibo sa national grassroots development na torneo.

Sinabi ni PATAFA Secretary General Edward Kho, na kasama sa apat katao na National Talent Identification group, sina Compuesto at Villaran bilang unang dalawang kabataang atleta na makakasama sa pambansang delegasyon na sasabak sa Asian Youth Athletics Championships sa Tashkent, Uzbekistan na gaganapin simula Abril 27, 2023.

“Hindi pa naman final ang list but they are on top of the shortlisted based on their performances,” sabi ni Kho tungkol sa dalawang atleta na agad nakabilang sa delegasyon.

“They are selected for the Team Philippines. to ang ipinunta namin talaga dito, to identify the top performers, also top eight for mentoring program,” sabi nito.

Ang Masbate Sports Academy standout na si Compuesto ay nakapagwagi ng limang gintong medalya sa nagbabalik na multi-sports national grassroots sports development tournament ng ahensiya ng sports sa bansa sa 100m dash (13.11s), 200m (26.64s) 400m (1:0.63m), 4x100m relay (52.51s).at 4x400m (4:14.96m).

Si Villaran ay nagwagi naman sa boys 110m hurdles (15.17s), 200m (23.18s), at 400m hurdles (57.72s) na pawang mga best time. (Lito Oredo)