LA Tenorio kumikilig pa! Ginebra balik sa PBA Finals

KINAILANGAN ni Lewis Alfred “LA” Tenorio na pamunuan sa krusyal na punto ang Barangay Ginebra upang bitbitin nito sa 99-84 panalo kontra Magnolia Hotshots sa Game 4 tungo sa pagbabalik sa kampeonato ng PBA Commissioners’ Cup sa Mall of Asia Arena, kahapon.

Nagtala si Tenorio ng 18 puntos, 5 rebounds, 5 assists at 2 steals upang giyahan ang Gin Kings sa pag-uwi sa ikatlong panalo sa nakalipas na apat na laban sa best-of-five na serye upang maunang tumapak sa kampeonato sa pagpapatalsik sa karibal na Magnolia Hotshots.

Binalewala ng Gin Kings ang pagkakawala ni Christian Standhardinger sa 6:17 minuto sa unang yugto bunga ng disqualifying foul nang batuhin nito ng bola ang import ng Magnolia na si Nikolai Rakocevic kung saan kapit nito ang kalamangan sa 12-9 iskor.

Itinala ng Gin Kings ang pinakamalaking abante sa 24 puntos sa ikatlong yugto sa 73-49 mula sa layup ni Japeth Aguilar bago pinigilan ang paulit-ulit na pagbabalik ng Hotshots tungo sa muling pagsampa sa kampeonato.

Tumulong si import Justin Brownlee na may 24 puntos, 14 rebounds, 6 assists, 2 steals at 5 blocks, habang nag-ambag si Japeth ng 19 puntos, 8 rebounds, 3 assists at 2 steals.

Nagtala din si Scottie Thompson ng 14 puntos, 5 rebounds, 5 assists at 1 steal, habang si Jamie Malonzo ay may 10 puntos, 8 rebounds, 6 assists at 2 steals.

Hihintayin na lamang ng Gin Kings ang makakatapat nito para sa titulo sa salpukan naman sa pagitan ng San Miguel Beer at bisita na Bay Area Dragons, na naglalaban pa kagabi habang isinusulat ang balitang ito.

Angat sa serye ang Dragons, 2-1. (Lito Oredo)