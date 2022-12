Heaven nakakasindak: Vice Ganda matindi, masaklap ang pinagdadaanan

Naku, Dondon (my dear editor), sa Sunday na pala ang start ng 2022 Metro Manila Film Festival, may listahan ka na ba ng mga pelikulang panonoorin mo?

Una sa listahan ko ang pelikula ni Ian Veneracion na ‘Nanahimik ang Gabi’ na bida rin si Heaven Peralejo (her biggest break so far) at kasama si Mon Confiado at produced ng Rein Entertainment, Inc. ni Direk Lino Cayetano. For sure, susuporta rin si Ogie Alcasid sa pelikulang ‘yon dahil siya ang manager ni Ian.

Saka sa trailer pa lang naman ng pelikula, obvious na maganda talaga ang ‘Nanahimik ang Gabi’. Actually, nang makachikahan nga namin si Direk Shugo Praico, nasabi namin sa kanya na exciting din na makapanood ng psycho-thriller movie kahit pa nga Christmas.

Kuwento rin sa amin ni Jeff Gaitan na nakapanood na ng pelikula, sobrang ganda ‘yon at maraming mga eksenang nasindak siya. Sabi ko nga sa kanya, huwag magkuwento sa akin dahil gusto ko ring masindak-sindak habang pinapanood ko ang ‘Nanahimik ang Gabi’.

Siyempre, hindi ko palalampasin ang pelikulang ‘My Teacher’ nina Joey de Leon at Toni Gonzaga.

Fave ko si Toni na sobrang galing naman talagang artista. Siyempre, hindi rin naman matatawaran ang galing ni Tito Joey.

In fairness, nagsama sa ‘My Teacher’ ang dalawang sobrang ma-PR din sa entertainment press kaya naman support din ako sa pelikula nila.

Parehong love ko naman sina Vice Ganda at Ivana Alawi kaya pangatlo sa list ko ang ‘Partners in Crime’ at trailer pa lang naman kasi ay sobrang nakatatawa na.

Si Vice, sobrang bait din sa akin kapag nakikita ako. During the presscon nga ng ‘Partners in Crime’ ay tinanong ko siya kung ok na ba siya dahil sa isang ‘sikretong’ hindi pa nga niya iniri-reveal, pero alam naman namin at ng mga taong malalapit sa kanya.

Ngayon kayang Christmas ay ready na si Vice na ibahagi sa lahat ang masaklap na pinadaraanan niya?

Let’s wait and see na lang dahil ayoko rin naman siyang pangunahan tungkol doon.

Pero nakabibilib nga ang galing niya sa pagpapatawa kahit alam mong may bagay siyang kinikimkim at hindi maikuwento sa kanyang mga tagasuporta, kaya support ko ang ‘Partners in Crime’ nila ni Ivana!

Ayoko namang magtampo sa akin ang friendship ko na si Atty. Ferdinand Topacio kaya hindi ko rin palalampasin ang ‘Mamasapano: Now It Can Be Told’ na siya ang producer.

Napanood ko na ang pelikula sa kanilang premiere night last week, pero worth it na ulitin ito dahil matino ang pagkakagawa sa pelikula.

Sabi ko nga kay Atty. Topacio, bumilib ako dahil talagang ginastusan niya ang pelikulang pinagbibidahan nina Edu Manzano, Aljur Abrenica, Paolo Gumabao, Ritz Azul, Myrtle Sarrosa at iba pa.

Panglimang panonoorin ko ay ang ‘Labyu with an Accent’ nina Coco Martin at Jodi Sta. Maria.

Kinunan ang karamihan ng mga eksena ng pelikula nina Coco at Jodi sa Los Angeles County. Kaibigan ko rin ang US producer nila na si Mark Abella at marami itong kuwento tungkol sa mga nakatutuwang eksena ng pelikula.

Sabi nga ni Mark, worth it daw ang perang ibabayad sa panonood ng ‘Labyu with an Accent’ and I believe him!

Type ko rin ang horror movies kapag ganitong filmfest kaya panonoorin ko ang ‘Deleter’ ni Nadine Lustre.

Bongga rin si Nadine dahil kahit ang mga mata niya ay umaakting sa ilang mga eksenang napanood ko sa trailer ng ‘Deleter’.

Feeling ko nga, isa si Nadine sa mga aktres na makikipagbakbakan sa best actress trophy sa Gabi ng Parangal.

And in fairness sa kanyang mga fan, kahit ang mga JaDine supporter nila ng ex-boyfriend cum love team na si James Reid, susuporta rin sa ‘Deleter’, huh!

Noong nakachikahan ko naman si Direk Joel Lamangan, nangako ako sa kanya na hindi ko palalampasin ang pelikulang pinagbibidahan nina Jake Cuenca, Dimples Romano at Sean de Guzman, ang ‘My Father, Myself’.

Mabuti na lang, Dondon, at lampas 18 na ako, kaya mapapanood ko ang tanging R-18 movie ng 2022 MMFF, kaya tiyak na matutuwa ang very ma-PR na producer nila na si Ms. Len Carillo.

In fairness, maganda naman ang feedback sa ‘My Father, Myself’ at marami akong friends na type mapanood kung bukod ba sa kissing scene nina Jake at Sean ay may lampungan scene pa sila sa pelikula, huh!

Bongga!

Anyway, pito lang ang panonoorin ko sa 2022 MMFF, pero if ever na i-stream naman sa Netflix ‘yung isa pang movie na kasali roon ay panonoorin ko rin naman.

‘Yun na!