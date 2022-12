Harvey Weinstein guilty sa panggagahasa

Nahatulan ng guilty ang former Hollywood producer na si Harvey Weinstein para sa salang rape. Naganap ang rape trial sa Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center in Los Angeles.

Ang 70-year-old disgraced producer ay magse-serve hanggang 24 years sa bilangguan kapag nasentensyahan na siya. Sa ngayon ay sine-serve na niya ang 23 years para sa rape and sexual assault dahil sa first trial niya sa New York noong 2020.

Weinstein was guilty for rape and two sexual assault noong December 19 na sinampa ng accuser na kinilala lang as Jane Doe 1 dahil pinoportektahan nito ang kanyang identity. Isa itong Russian-born model.

Ayon sa salaysay ng witness, nasa Los Angeles siya para sa for sa isang Italian film festival noong February 2013 nang pasukin daw siya ni Weinstein sa kanyang Beverly Hills hotel room at ginahasa siya nito.

“Harvey Weinstein forever destroyed a part of me that night in 2013 and I will never get that back. The criminal trial was brutal and Weinstein’s lawyers put me through hell on the witness stand, but I knew I had to see this through to the end, and I did. I hope Weinstein never sees the outside of a prison cell during his lifetime,” pahayag pa ni Jane Doe 1.

Dating tinitingala at kinatatakutan na power producer ng Hollywood si Weinstein. Siya ang ang co-founder ng film company na Miramax na nag-produce ng mga award-winning films na Shakespeare In Love at Pulp Fiction. Si Weinstein ang central character sa critically-acclaimed film na She Said na tungkol sa dalawang New York Times journalists na nagpabagsak sa producer sa tulong ng #MeToo movement.

Higit na 80 women ang nagsakita sa ginawang sexual assault and misconduct ni Weinstein kabilang na rito ang mga aktres na sina Ashley Judd, Mina Sorvino, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet at Salma Hayek. (Ruel Mendoza)