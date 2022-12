DTI pinakilos: ‘PM is the key’ ibawal sa mga online seller

Sa inaasahang pagdagsa ng last-minute holiday shopping partikular ang online shopping rush, binalaan ni House Minority Leader Marcelino ‘Nonoy’ Libanan ang mga online retailer ukol sa kakaharapin nitong parusa oras na hindi tumupad sa price tag rule.

“Many online retailers, including those selling through social media platforms, continue to display their products for sale without price tags.

When consumers openly ask for an item’s price, the retailers would then reply with: ‘PM sent’,” ayon kay Libanan kasabay ng pagsasabing ito’y malinaw na paglabag sa Consumer Act of 1992.

Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang pagbebenta o pag-alok ng anumang produktong na walang price tag.

Sinumang lalabag sa price tag rule ay mahaharap sa anim na buwang kulong o multang hanggang P5,000 habang ang paulit-ulit na lalabag ay mahaharap sa revocation of business permit and license.

Kasabay nito ay kinalampag ng solon ang Department of Trade and Industry (DTI) na paigtingin ang pagpapatupad ng price tag requirement. (Eralyn Prado/Billy Begas)