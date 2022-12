Doggy na dalawa lang paa kinagiliwan paglalakad

Kahit pa kulang, sumobra naman sa cuteness!

‘Yan ang video na umantig sa madlang pipol online na kung saan makikita ang isang na aso na dalawa lang ang paa pero nakakapaglakad pa rin!

Pinost ito ng page na ‘My Shih Tzu’ sa kanilang account na may caption na, “Sweet baby… i want to hug u tight. God bless you with health.”

Mapapanuod sa video ang isang aso na may puting balahibo subalit ang kakaiba dito ay dalawa na lamang ang paa nito. Kaya naman tila tao ito kung maglakad!

Umani ng ito ng halos 5 milyong views at libo-libong comment. Para kay Everyl Sam, “Sooo cute little angel. Pliz God take care of this baby Amen.”

“Truly beautiful and precious. God bless you with best health and love always,” hirit ni Yasotha Nadarajah.

“Absolutely precious. That is the most amazing cutest thing I think I’ve ever seen. God bless you for taking such beautiful care of that beautiful baby,” saad naman ng isang netizen.

“I dont pitty coz you my little fur baby was So brave, courage of tackling the condition,thank gods (gods dog)for giving this fur angle the strength to have his life possible,i luv you fur baby,” sabi pa ng isa.

Dagdag pa rito, marami ring nagpahatid sa comment section ng kanilang simpatya at hiling na nawa’y manatiling matapang ang aso sa kabila ng kayang kondisyon. (Moises Caleon)