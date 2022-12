Coach Mavs pina-Tulfo, ayaw daw magpasahod

DUMULOG sa ‘Raffy Tulfo in Action’ ang isang dating tagapag-alaga ng aso ni Coach Mavs para ireklamo ang YouTuber dahil hindi raw siya nito pinasweldo.

Ayon kay James Constantino, sa halos dalawang buwan na paninilbihan niya kay Coach Mavs (Mavrick Bautista) ay hindi raw siya nito pinasahod.

Depensa naman ni Mavrick, noong kunin niya si James ay wala pa silang idea kung magkano ang sahod ng isang kennel attendant na tagapag-alaga ng kanyang pitong American bully.

Second week na raw siya nang bigyan ng presyo ni James na P100 kada aso, o umaabot sa P21,000 kada buwan.

Nataasan si Coach Mavs sa singgil ni James at napag-alaman niya sa kanyang mga naging kaibigan sa breeding community na abot lang sa P6,000 hanggang P8,000 ang pasweldo sa mga newbie na kennel attendant.

Lahad pa ni Coach Mavs, nalaman niya na pinapatungan ni James ang presyo ng mga aso na kanyang binibili kaya naramdaman niyang dinadaya siya nito.

“Twice po nangyari to sa isang agent, lumapit po sa’kin ‘yung agent. Sabi po nung agent, ‘Coach alam niyo po ba ‘yung ginagawa sa inyo ni James?'” wika ni Mavrick.

“Yung ginawa niya po sa akin is parang unimaginable sa part ko since nasa isang bahay kami… pinapatungan niya po kasi or kuma-cut po siya kung magkano man ‘yung dogs na kukunin po namin which is patago po ito,” lahad pa ni Coach Mavs.

Bumalikwas naman si James, sinabi niya na galing daw sa kita ng agent ang kanyang kinukuhang cut.

Umamin din siya na sa isang transaksyon na P370,000 lang dapat ang bili sa aso ay pinatungan niya ito at ginawang P420,000, sa kanya raw napunta ang P50,000.

“Coach, hindi ko naman po siya gagawin, kasi kailangan ko na rin po ng pera kasi nagpapadala po ako sa magulang ko, hindi nila alam wala akong sahod,” wika ni James.

Tugon naman ni Mavs, “I felt cheated po, yun lang naman po yung akin. Kasi yung sa first two weeks na nag-usap kami kung magkano ‘yung sweldo, since wala pa po siyang nabibigay sa’kin and hindi ko rin alam ibibigay sa kanya.”

Samantala, pumayag naman si Mavs na bayaran ang sweldo ni James para sa halos dalawang buwan nitong pagtatrabaho sa kanya. (Ray Mark Patriarca)