Capiz Archdiocese nagbabala vs bogus na solicitation letter

Nagbabala ang Archdiocese ng Capiz sa publiko laban sa pagkalat ng mga pekeng solicitation letter na nanghihingi umano ng donasyon ang mga retirado nilang pari para sa simbahan.

Sa isang abiso, sinabi ni Archdiocese of Capiz chancellor, Fr. Dedert Duarte na nakatanggap sila ng ulat na ginagamit ang pangalan nina Fr. Deodito Batiles, retiradong pari mula sa Capiz at Msgr. Cyril Villareal, Capiz Archdiocesan administrator, na nangangalap ng perang donasyon. Nilinaw ng simbahan na wala itong katotohanan dahil hindi sila nagpapakalat ng nasabing liham.

“In case of doubt or suspicion of fraud, please contact the chancery of the Archdiocese of Capiz at 0919-801-4754 or email us at capizarchdiocese@gmail.com,” ayon sa abiso ng arsobispo.

Pinaiimbestigahan na aniya nila ito sa mga awtoridad para mapanagot ang responsable sa ilegal na gawain.