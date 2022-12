Batang Kankaloo wagi, Pampanga Royce astig

PINAHABA ng Caloocan at Pampanga Royce Hotel ang kanilang mga winning streak sa Manila Bankers Life-Pilipinas Super League Pro Division Second Conference Dumper Cup sa Central Recreational Facility sa New Era, Quezon City, Miyerkoles ng gabi.

Hinagupit ng Koolers ang wala pang panalong Cagayan de Oro-PSP 96-86 para sa fourth straight win.

Kamador ng Kankaloo si Paul Sanga sa natipong 16 points sa likod ng apat na tres kasama ang limang rebounds, habang si Riordan Galicia ay may 13 markers at four boards.

Nagdagdag sina Dahrrel Caranguian, Kim Cinco at Reil Cervantes ng 12, 11 at 10 points para sa Koolers, na galing din sa 90-76 pagpapaluhod sa San Pedro Laguna-ARS noong Disyembre 7 para sa 4-1 kartada.

Lubog naman ang Cagayan de Oro sa 0-5 kabilang ang 72-79 loss sa Nueva Ecija noong Disyembre 8 sa torneong piniprisinta ng Winzir at co-presented ng SCD Cosmetics at Dumper party-list, sa suporta ng NET 25, Adcon, Wcube Solutions Inc., MDC, Unisol, Don Benitos at Finn Cotton.

May double-double naman ang dating Ateneo standout na si Raffy Verano sa 13 points at 10 rebounds nang kubabawan ng Pampanga Royce ang Bagong Cabuyao-Homelab Nation, 74-52.

Umayuda sina Joshua Flores at Zach Huang ng 12 at 10 points.

Bigo ang Cabuyao na bumangon sa 80-95 setback kontra San Juan nitong Disyembre 15 para sa 1-2 marka.

Namuno si Dariel Bayla para sa Cagayan de Oro sa kinolektang 19 points at hinablot na 11 caroms, samantalang sina Jayvee Dela Cruz at Ian Yutuc ay tumulong ng tig-13 puntos.

Nagsanib naman sina Jeff Comia, Jopet Soriano at Billy Bojo ng 33 points sa Cagayan de Oro, habang si CJ Cadua ay may 10 points at two rebounds sa Cabuyao. (Abante Sports)

Ang mga iskor:

First game

CALOOCAN 96 – Sanga 16, Galicia 13, Caranguian 12, Cinco 11, Cervantes 10, Orquina 9, Espinas 7, Gonzales 6, Laude 4, Tayongtong 3, Manalang 2, Pascual 2, Valin 1, Casin 0, Iñigo 0.

CAGAYAN DE ORO-PSP 86 – Bayla 19, Yutuc 13, Dela Cruz 13, Soriano 11, Rojo 11, Comia 11, Mohammad 6, Quiminales 1, Castillo 1, Macaranas 0, Udjan 0, Espiritu 0.

Quarters: 23-25, 41-40, 63-53, 96-86.

Second game

PAMPANGA ROYCE HOTEL 74 – Verano 13, Flores 12, Huang 10, Navarro 7, Bahio 7, Mendoza 5, Villapando 5, Tolentino 5, Liwag 5, Baetiong 3, Palencia 2.

BAGONG CABUYAO-HOMELAB NATION 52 – Cadua 10, Codiñera 7, Obuyes 7, Vitug 6, Diego 6, Abarcar 5, Jolangcob 3, Velasquez 3, Villapando 2, Cenita 2, Disquitado 1, Palma 0, Capara 0, Ilad 0.

Quarters: 13-12, 36-22, 54-35, 74-52.