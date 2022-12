Basketbolista kalaboso sa pekeng passport

Isang professiobal basketball player ang dinakip ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) sa Pasay City nang tangkain nitong pumasok sa bansa gamit ang pekeng Philippine passport.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, dinakip ang pasaherong si Avery Roberto Scharer, 36, sa NAIA Terminal 1 nitong Huwebes lulan ng Philippine Airlines flight mula Canada si Scharer.

Nagduda ang immigration officer sa arrival area na peke ang iprisinta nitong Philippine passport kasabay ng kanyang US passport.

Matapos isailalim sa forensic documents laboratory ng BI, nakumpirmang pineke ang ilang pahina ng pasaporte nito tulad ng biographical data page.

Mananatili si Scharer sa BI detention cell sa Bicutan, Taguig habang hinihintay ang pagresolba sa mga kasong paglabag sa Philippine Passport Act at paggamit ng pekeng dokumento ng Immigration.

Si Scharer ay naglaro sa iba’t ibang collegiate, amateur at professional basketball league sa US at Asya. Noong 2015, nai-draft siya na panlima sa pangkalahatan ng Wang’s Basketball Couriers sa Philippine Basketball Association (PBA) D-League. (Mina Navarro)