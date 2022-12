Bagong kasal sa Batangas niregaluhan ng P1.3M

Tiyak na ‘di ka lang kikiligin kundi mapapasana-all ka rin!

‘Yan nga ay dahil sa bagong kasal na sina Leziel at Julius Perea mula sa Talisay, Batangas na naging usap-usapan sa social media dahil sa ibinahagi nilang litrato sa kanilang reception kung saan nakatanggap sila ng tumataginting na P1.3 milyon mula sa kanilang mga bisita.

Una silang nakatanggap ng P100,000, sunod ay P200,000, at P1 milyong tseke mula sa magulang ng bride.

Mapapansin din sa larawan ang very blooming na bride suot ang kanyang puting ball gown at ang groom na nakasuot din ng puting coat. Dagdag pa rito, shala rin ang kanilang venue dahil matatanaw ang mga lighting at ayos nito sa background na talaga namang pinaghandaan.

Inulan naman ito ng samu’t saring komento mula sa mga netizens.

Gaya na lamang ni Myrna, sabi niya, “Sana all, papayaman muna kami para may pasabog din na ganyan.”

“Wag paka-cguro… Tseke plang yan, bka mamya wala plang pondo,” biro ng isang netizen.

“Kung ganito ba naman ka galante mga magiging ninang ninong ko sa kasal..papakasal ako ng maraming beses,” kwelang komento ng isa pa.

“Kailangan ba talaga gawan ng malaking tseke? Anu to gameshow?!” hanash naman ng isa pang netizen.

Bukod dito, dagsa rin ang best wishes ng mga netizen sa bagong kasal.

Anu’t ano pa man, ito ang kanilang pamamaraan kung paano nila nais ipagdiwang ang araw ng kanilang kasal at remember, kanya-kanyang trip lang ‘yan!

Ikaw, may kakilala ka rin bang ganito kagalanteng na bisita? (Moises Caleon)