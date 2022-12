Ang katotohanan: Janine Gutierrez mukhang buntis

Marunong talagang sumagot at humarap ang Kapamilya actress na si Janine Gutierrez sa kahit sinong mga bashers o netizens na uma-attack sa kanya.

Pinagdaanan na rin yata ni Janine ang iba’t ibang mga basher. Merong tungkol sa mga political views niya, networks, lovelife at iba pa.

Pero this time, who would thought na bukod sa ganda ay ang kaseksihan naman ni Janine ang makukuwestiyon.

May gustong mag-body shaming sa actress. Sinabihan siya na malaki at tiyan at kinuwestiyon kung buntis daw ba siya.

Maganda ang sagot ni Janine na very matter-of-fact talaga. Sey niya sa netizen, “PMS bloat actually and I’ve been holiday eating since wala pang taping. It’s okay to enjoy the off season. Diet na ulit after Christmas. Sana masarap din kain mo this December.”

Anne hindi pa kayang pakawalan si Dahlia

Bilang isang nanay, kahit na magti-three years old pa lang si Dahlia, ang anak nina Anne Curtis at Erwann Heusaff, diretsahan nang tinanong ni Vice Ganda si Anne kung kaya raw niyang i-let-go ang anak kung sakali at dumating ang time na sasabihan siyang gusto ng humiwalay sa kanila o maging independent.

Ang peg ni Anne rito ay ang Daddy raw nila na isang Australian na kapag 18 na, talagang hinahayaan na sila na maging independent talaga.

So depende raw talaga kung anong age ni Dahlia.

“Alam mo ang hirap kasi ‘yung Dad ko, gano’n siya. So I don’t know kung para sa lahat. Kasi, alam ko dito, ‘di ba, usually, ang magulang ang hanggang university.

“Sa amin, once na nag-18 na… hinahayaan na ng mga magulang na maging independent. Pero kung ako personally, siyempre kung kaya ko. Pero kung hihingin niya ‘yon sa akin for her independence and to learn, papayagan ko, okay lang din sa akin.”

Pero ‘yun lang, kapag 18 na raw si Dahlia at ito talaga ang may gusto. Halimbawa at 16 pa lang, it’s still a “no” for her.

“Hindi, hindi ko papayagan,”sey niya.

Sa isang banda, may mga fan na nagre-request at nami-miss na si Anne sa paggawa ng teleserye. Pero sinagot niya ito na nasa “Mama feels” o mommy mode pa rin siya, pero baka raw sa 2023, maging handa na siyang muli na tumanggap.

Kaya natuwa naman ang mga followers niya dahil tingin daw nila, may niluluto na proyekto kay Anne.

Tweet ni Anne sa bagay na ito, “Hi Bye, Mama feels but seriously, wait na lang for next year. Ready na me.”