Amerika bibigyan ng COVID-19 bakuna ang China

Alang-alang sa kaligtasan ng lahat, isinantabi ng Amerika ang inis sa China at inalok ito ng bakuna laban sa COVID-19 upang matulungan ito na mapababa ang sumisirit pa ring kaso ng nasabing virus sa kanilang bansa.

Ayon kay State Department spokesman Ned Price, mas mahalagang maawat ang pagkalat ng COVID-19 kaysa alitan ng Amerika at China.

“The US is the largest donor of Covid-19 vaccines around the world. We’re prepared to continue to support people around the world, including in China, with this and other Covid-related health support,” ani Price.

Giit ni Price, ligtas at epektibo ang kanilang mga bakuna at ilang bansa na may matataas na kaso ng COVID-19 ang nabigyan nila sa kabila ng hindi nila pagkakasundo sa mga usaping politikal.