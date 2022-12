Ala-Tiger King na alaga, bawal na sa mga bahay

Nilagdaan na ni US President Joe Biden ang isang batas na nagbabawal sa kanilang mga mamamayan na mag-alaga sa bahay ng tigre at kahanay nitong mga hayop tulad ng itinampok sa Netflix smash hit documentary na ‘Tiger King.’

Ipinagbabawal din ng nasabing batas na magkaroon ng direct contact ang publiko at itinuturing na mga Big Cat parehas sa ipinakita sa ‘Tiger King’ ng private zoo owner na si Joe Exotic.

Hindi kasama sa batas ang dati ng mga may-ari ng ‘big cats’ pero kailangan pa rin nilang magparehistro sa US Fish & Wildlife Service.

“It will be illegal to force lions, tigers, and other big cat species into unnatural situations for entertainment,” ayon pa sa captive animal campaigner na si Brittany Michelson.