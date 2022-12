900 Santa nagtakbuhan sa Germany

Naniniwala ka pa rin ba kay Santa? Oo man o hindi e tiyak na ikatutuwa mo ang idinaos na takbuhan ng mga taong naka-Santa Claus costume!

Ito ay ang 13th annual St. Nicholas run na dinaluhan ng nasa 900 Santa Clauses sa Germany. Ayon sa mga organizer, isa umano ito sa pinakamalaking takbuhan ng mga naka-costume na kanilang nagawa.

Makikita sa larawan ang mga runner suot ang kanilang mga pulang costume, hat, at ang iba’y naglagay pa ng balbas para talaga namang Santa ang ganap.

Ang naturang annual run ay may iba’t ibang option sa distansya na nais takbuhin ng mga participant. Mayroong 1.5 miles, 3 miles at 6.5 miles. Tila literal nga na Santa Clause is coming to town!

Dagdag pa rito, nagbigay naman ang naturang organisasyon ng pa-wine at chocolates pagkaraan nilang matapos ang pagtakbo. Marami namang mga madlang pipol ang naaliw sa event na ito.

Gaya na lamang ni Daniel Feinour, “Wish I was there just for the fun of the race! Looks awesome!”

“This is the sweet season I have been waiting for I do love to see it more and more….merry Christmas,” hirit ni Jessica Mclane.

Parte ito ng mayamang kultura at tradisyon ng mga taga- Germany na kanilang ginagawa taon-taon na talaga namang exciting at nakatutuwang panuorin! Ikaw, nais mo rin bang makitakbo habang naka-Santa costume? (Moises Caleon)