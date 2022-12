5K pamilya target ng housing program sa Nueva Ecija

Abot sa 5,000 mahihirap na pamilya ang target na mabigyan ng disenteng bahay sa itatayong Palayan City Township Housing Project sa Palayan City, Nueva Ecija.

Sa idinaos na groundbreaking kahapon, sinabi ni Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD) Secretary Jose Rizalino Acusar na itatayo ang Palayan project sa 11 ektaryang lote na may apat na tower housing at matatapos sa loob ng dalawang taon.

Magiging komunidad aniya ito na mayroong paaralan, livelihood center, administrative office, central park, basketball court, mini market, hawker area, aquaphonics area, sewage treatment plant at materials recovery facility.

Bilang bahagi ng kanyang Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Program, target ng administrayong Marcos na makapagpatayo ng anim na milyong pabahay hanggang matapos ang kanyang termino sa 2028.

Dumalo rin sa okasyon sina NE 1st.Rep. Mika Suansing at mga lokal na opisyal ng lalawigan sa pamumuno ni Vice Gov. Doc Emmanuel Umali. (Jojo de Guzman)