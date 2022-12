5 agawan sa puwesto ni Joma Sison

Inihayag ng Philippine National Police (PNP) na tatlo hanggang limang personalidad ang tini¬tingnan nila na posibleng maging kapalit ni Jose Maria ‘Joma’ Sison at maging bagong pinuno ng Communist Party of the Philippines (CPP).

Ngunit hindi umano nila maaaring isiwalat ang mga pangalan ng mga ito.

“Meron po tayong personality na tinitingnan. Kung hindi po ako nagkakamali ay mayroong tatlo hanggang lima na tinitingnan tayo subalit sa ngayon I am not at liberty to divulge those names dahil patuloy pa nating pinag-aaralan,” pahayag ni Police Colonel Redrico Maranan, PNP Public Information Office chief, kahapon sa televised public briefing.

Ayon sa ulat, pumanaw si Sison sa edad na 83 noong Disyembre 16 nang gabi matapos ang pagka-confine ng ilang linggo sa isang ospital sa Netherlands dahil umano sa heart failure.

Nanirahan si Sison sa Europe mula nang maputol ang usapang pangkapayapaan sa gobyerno noong 1987.

Mahigit limang dekada nang naglulunsad ng insurhensyang rebelyon ang CPP laban sa gobyerno kasama ang armed wing nito na New People’s Army at political arm na National Democratic Front of the Philippines. (Issa Santiago)