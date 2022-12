2022 Year End Special Report: EJ Obiena panay hakot ng ginto

PILIT na sasandigan ni 2020+1 Tokyo Olympian Ernest John “EJ” Obiena ang anim na napanalunang gintong medalya at ang makasaysayang pagwawagi kontra sa numero uno na atleta sa buong mundo ngayong 2022 patungo sa asam nito na pinakaultimong misyon na makabalik at makapagwagi sa 2024 Paris Olympics.

Ibinunton ng 25-anyos na si Obiena ang kanyang pagkadismaya na hindi nakapagwagi ng medalya sa pinakaunang pagtuntong sa Olimpiada na ginanap sa bansang Japan para kumuha ng mas malawak na ekspiriyensa at matuto sa karanasan na naghatid dito tungo sa pagiging ikatlong pinakamahusay na atleta sa buong mundo sa pole vault.

Maliban sa pagtatala ng personal best na 5.94 metro ngayong 2022 bilang national at Asian record holder ay nagawa din nito magwagi ng tanso sa World Athletics Championships, ginto at tanso sa Asian Athletics Championships, ginto sa Universiade habang may dalawa itong ginto at isang pilak sa Southeast Asian Games.

Nakamit nito ang mga tanso sa World Athletics Championships sa Eugene, Oregon; ginto sa Asian Athletics Championships noong 2019 Doha, Qatar; tanso noong 2017 sa Bhubaneswar; ginto sa 2019 Universiade sa Naples; ginto sa SEA Games noong 2021 Vietnam at 2019 Philippines habang pilak noong 2015 sa Singapore.

Huling nagbalik matapos ang tatlong taong pananatili sa ibang bansa si Obiena noong Setyembre 15 kung saan isinumite nito ang anim na gintong medalya sa walong sinalihang panlabas na torneo sa Europe upang ibalita kay Philippine Sports Commission (PSC) chairman Noli Eala.

Ikinatuwa ni Obiena, na kasalukuyang ikatlong ranggo sa pole vault sa buong mundo, na nagpainit sa kanyang puso ang bumalik sa bansa, lalo na sa Rizal, kung saan nagsimula siyang magsanay bilang batang pole vaulter.

Naging matagumpay si Obiena sa outdoor season kung saan walong beses niyang nagawang tumapak sa podium kasama ang anim na gintong medalya na pinakahuli ang pagwawagi sa Gala dei Castelli sa Bellinzona, Switzerland.

Ang Engineering student na si Obiena ay namuno rin sa Memorial Van Damme sa Brussels, Belgium, kung saan itinala niya ang nakakagulat na upset na panalo sa kasalukuyang Olympic champion at maraming beses naging world champion at record holder na si Armand “Mondo” Duplantis ng Sweden.

Nakatakdang magbalik paghahanda si Obiena sa pagsabak sa Asian Championships sa Singapore at magbabalik para ipagtanggol ang dalawang sunod na panalo at paghahangad sa ikatlong sunod na gintong medalya sa gaganapin na 32nd SEA Games sa Cambodia.

Nakatakda din itong magbalik sa Indoor season bilang paghahanda naman sa susunod na gaganapin na Asian Games sa China. (Lito Oredo)