Vice Ganda biglang nanghina ang katawan

Dahil sa sunod-sunod na trabaho, at halos walang pahinga, mukhang bumibigay ang katawan ni Vice Ganda. Nanganganib nga raw na maratay sa banig ng karamdaman ang komedyante.

Nag-alala sa kanyang health condition si Vice dulot nang sunud-sunod na schedule sa trabaho..

Kaya naman maigting ang panalangin ni Vice sa tweet na huwag sana siyang hilahin ng sakit lalo at marami siyang kailangang gawin sa mga susunod na araw.

“Really exhausted. Oh Lord pls give me all the extra strength that I will need for the days to come. And please bless my health oh Lord. I don’t want to get sick,” dasal na tweet ni Vice.

Kagagaling lang ni Vice sa sariling motorcade sa Manila para sa movie nila ni Ivana Alawi.

Mapapanood sa tweet ni Vice na nababad nang hustoang komedyante sa init ng araw habang nakatayo sa mataas na sasakyan at kumakaway sa mga fan sa Maynila.

Hindi rin pinalagpas ni Vice ang dumaan sa lugar na dati nilang tinitirahan.

Nag-ala-Leni Robredo rin si Vice na sumakay sa Angkas, kasunod ang iba pang mga unit ng motorbike service.

Kaloka na ratsada rin kasi si accla, kahit alam niyang flu, colds season ngayon. Sabay-sabay nga ang ganap sa buhay niya, kaya ayun nakakaramdam siya ng panghihina ng katawan.