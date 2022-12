Solusyon sa kawalan ng trabaho

Isang problema na kinakaharap ng mga kabataan ngayon kapag naka-graduate na sa pag-aaral ay ang paghahanap ng trabaho. Kahit may mga available na job opportunities, kulang naman sila sa skills o experience kaya hindi sila matanggap o di-kaya naman ay hindi angkop sa pinaghirapan nilang pag-aralan sa eskwela ang napapasukan nilang trabaho.

May naipasang panukalang batas kamakailan ang Kamara de Representante bilang LUNAS sa ganitong problema. Ito ang panukalang “Revised National Apprenticeship Program Act” na ang layunin ay mapalawak ang mga oportunidad para sa mga apprentice o mga nagoo- on-the-job training (OJT) at maproteksyunan ang kanilang kapakanan.

Nakapaloob sa House Bill (HB) 6523 ang mga probisyon para matiyak na hindi maaabuso ang mga karapatan ng mga apprentice sa trabaho. Kasama na rito ang pagtitiyak na ang ibibigay sa kanilang training allowance ay hindi bababa sa 75 percent ng nakatakdang minimum wage.

Sa panahon ng kanilang apprenticeshio period, dapat ay mabigyan din sila ng disability o accident insurance ng kumpanyang nagte-train sa kanila. Kapag nakumpleto naman nila ang apprenticeship program at kinuha na sila ng kumpanya, exempted na sila dapat sa probationary period na tinatalaga ng kumpanya bago gawing regular ang isang empleyado.

Nakasaad din sa HB 6523 na puwede ng maging apprentice ang mga edad 15 pataas. Dapat ay may malinaw at maayos na kasulatan o contract sa pagitan ng apprentice at kumpanyang pag-aaplayan nito. Kapag edad 18 pababa ang apprentice, ang pipirma sa kanyang apprenticeship contract ay ang kanyang magulang o guardian.

May nakatakdang mga penalty sa mga kumpanya na may mga apprenticeship program na mapapag-alamang hindi rehistrado sa Board ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) para na rin maprotektahan ang kapakanan ng mga apprentice.

Ilan sa mga pangunahing may-akda ng bill ay sina Speaker Martin Romualdez, Congw. Yedda Maria Romualdez, at Cong. Sandro Marcos. Kasama rin na mga may-akda ang mga National Unity Party (NUP) members na sina Antipolo 2nd District Cong. Romeo Acop, Sta. Rosa City Cong. Dan Fernandez, at Parañaque City 2nd District Cong. Gus Tambunting,

Bukod sa pangangalaga ng kapakanan ng mga apprentice, layunin din ng bill na matugunan ang problema sa tinatawag na “jobs mismatch” sa bansa o ang di-pagkakatugma ng kakayahan o skill ng job applicant sa available na mga trabaho. Isa pang layunin ng bill ay palakasin ang apprenticeship program para magkaroon ng tuloy-tuloy na supply ng mga skilled workers sa bansa.

“Earning while learning” ‘ika nga ang magiging magandang kalagayan ng mga apprentice o nagoo-OJT kapag naisabatas ito.

Sa panig naman ng mga kumpanya, tax deduction ang kapalit sa pagkuha at pag-train nila ng mga apprentice.

“Win-win” sa lahat ng panig—sa mga apprentice, kumpanya, at sa bansa ang mga nakasaad na probisyon sa HB 6523. Sa problema ng unemployment, ito ang maaring maging LUNAS.