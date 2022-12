Pinay golfer Dottie Ardina bakasyon-grande muna

MAKALIPAS ang walong buwang kayod salitan sa 73rd Ladies Professional Golf Association of Tour 2022 at 17th Epson Tour 2022 ng walong buwan o nitong March-October, bumalik-‘Pinas na nitong isang araw si Dottie Ardina upang maglamyerda.

Ilang buwan ding magpapahinga ang 29-anyos, 5’3” ang taas, tubong Canlubang, Laguna at ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) pro golfer bago bumalik ng United States para sa pagkampanya sa 2023 sa dalawang Tour.

Pinakamataas na tinapos ni Ardina sa siyam na torneo sa LPGA ang pagtabla sa pang-28 puwesto sa Thornberry Creek LPGA Classic noong July kung saan nabiyayaan siya ng $14,782 (P817K) samantalang nagreyna siya sa 16 na torneong sinabakan sa ET sa Copper Rock Championship nu’ng May na may katapat na $30K (P1.6M).

Lalaro si Ardina bilang regular member sa 2023 LPGA nang makapasa sa two-week Qualifying Series nang tumabla sa pang-45 puwesto sa buwang ito sa Alabama.

Magbubukas ang 33-leg $101.4M (P5.6B) 2023 LPGA sa March samantalang inaayos pa ng second-tier ET ang programa para sa susunod na taon. (Ramil Cruz)