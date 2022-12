Pagyamanin ang kaalaman ng kababaihan – Rep. Geraldine Roman

Dumalo si Bataan District 1 Representative Geraldine Roman bilang Head of House Delegation sa 30th Asia Pacific Parliamentarians Forum, na ginanap sa Thailand.

“Dumalo rin ang inyong lingkod sa Women Parliamentary Sessions upang pag-usapan ang mga hakbang sa pag-asenso ng kababaihan matapos ang COVID-19. The 5-day working trip consisted of 16-hour working days that went by smoothly like a breeze at the world famous Chao Phrya River in that city.

“Nitong October 29 ay tinalakay at inaprubahan ng Working Group Meeting of APPF Women Parliamentarians ang dalawang resolusyon tungo sa pag-unlad ng kababaihan post-COVID19.

“Empowering Women to Cope with Future Crises.

“Strengthening Women’s Participation in Post-COVID19 Economic Recovery. Pagyamanin ang kaalaman, at paigtingin ang partisipayon sa usapang ekonomiya.

“’Yan ang sagot sa sabay-sabay na pag-unlad. Agree?” sabi ni Cong. Roman.

Anyway, mapapanood ang mga ganap sa buhay ni Rep. Roman sa kanyang YouTube channel, ang ‘Geraldine Romantik’ ngayong Dec. 21, 7p.m. (Don Sermino)