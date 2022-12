Pacquiao nagpaulan ng datung sa 44th birthday

Mula nga sa South Korea kung saan sinuportahan nila si Manny Pacquiao sa exhibition boxing match against martial artist DK Yoo, nagpunta rin ang mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabelle Rama sa Gensan noong Friday para naman sa 44th birthday noong Saturday ng ating Pambansang Kamao.

Bilib na bilib si Tita Annabelle sa birthday celebration doon ni Manny dahil ang mister pa raw ni Jinkee Pacquiao ang namigay ng sangkatutak na pera sa pamamagitan ng pagpapa-raffle.

Bukod daw sa cash prizes, may motorcycles at malalaking TV, huh!

Pati ang isa sa mga bisita na si Manong Chavit Singson, nag-donate rin daw sa pa-raffle, kaya ang saya-saya raw ng mga nagpunta sa birthday celebration ni Manny.

Happy rin si Tita Annabelle dahil sa sobrang pag-aasikaso sa kanila ng mag-asawang Pacquiao. Pati nga ang London-based friends niya, ang mag-asawang Jay Alexander Tseng at Ysha ay sobra raw bumilib sa cloeness ng Gutierrez matriarch kay Manny.

Sobrang naa-appreciate nga raw ng mga Pacquiao ang suporta sa kanila ng pamilya Gutierrez.

Bale from Friday to Sunday nasa GenGan ang mag-asawang Eddie at Annabelle, pati ang friends nilang sina Jay at Ysha.

Bongga!

Ruffa binagyo sa Hawaii, naloka

Dahil sa bagyo sa Hawaii, nagka-delay-delay ang flight nina Ruffa Gutierrez, Cesar Montano at Diego Loyzaga noong Sunday pa-Maui para sa kanilang show roon.

Pero nakalipad din naman sila, kaya na-happy ang mga taga-Maui na nakapag-show sila.

Pero kahapon nang ka-text namin si Ruffa, delayed na naman daw ang flight nila pabalik ng Honolulu dahil nga may bagyo pa rin. Since 1:00pm daw ay nasa airport na sila, pero 6:30pm na ay hindi pa rin sila nakakalipad.

Eh, kailangang makabalik ni Ruffa sa Honolulu to catch her flight back to Manila or else, baka hindi siya makauwi agad ng ‘Pinas.

“Super delayed lahat ng flights. I need to go back to Honolulu ASAP or else I might miss my flight back to Manila,” sey niya.

Naku, kundi nga naman siya makakasakay sa kanyang flight pabalik ng ‘Pinas ay baka mahirapan siyang makakuha ng flight dahil magki-Christmas pa naman ngayon at halos lahat ng flights ay puno.

Anyway, nasa ‘Pinas na rin ang mga anak ni Ruffa na sina Lorin at Venice at gusto niya na sama-sama sila sa Christmas.

Habang ginagawa nga pala namin ang item na ito ay nag-text uli si Ruffa at ikinuwentong nakalipad din sila at nasa Honolulu na kaya aabutan niya ang flight niya pauwi ng ‘Pinas.

Bongga!

Super American Circus simula na

So, Dondon (my dear editor), ready ka na ba sa pagsisimula ng Super American Circus mamaya sa Newport Performing Arts Theater sa Newport World Resorts sa Pasay City? Anyway, hanggang January 8, 2023 pa naman ‘yon.

Pero masaya lang kung makakasama ka namin mamaya dahil marami rin silang mga inimbitahang celebrity, huh!

Sabi nga ng big boss nila na si Mr. Edwin Chiong ng SGE Production, pampamilya ang Super American Circus kaya ang gandang family bonding ‘yon!

Naikuwento nga sa akin ng executive producer nila na si Johanan Soyangco na daily ay may two performances sila, isang 3:00pm at 8:00pm at ang tickets ay available at SM Tickets in these prices: P5,000, P4,000, P2,000 and P1,000. Hindi kamahalan ang tickets para ma-afford ng lahat.

So bongga!