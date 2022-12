P5.5M pekeng ‘power tools’ bistado, Chinese national kalaboso

Kalaboso ang isang Chinese national matapos itong makumpiskahan ng mga pekeng ‘power tools’ at iba pang produkto na abot sa P5.5 milyon sa Navotas City noong Lunes.

Nabisto at kinumpiska ng mga tauhan ng District Special Operations Unit (DSOU) ang 700 piraso ng impact drill, 300 piraso ng welding machine at 24 piraso ng hammer drill na abot sa P5,537,000 sa isinagawang paghahain ng search warrant bandang alas-nuwebe ng umaga.

Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ang suspek na si hong Xiao bao alyas ‘Beng Ong’, ‘Ben Ang’ at ‘Haitao Hong’, may-ari ng Credibility Logistics Co. LTD na matatagpuan sa kahabaan ng Simeon De Jesus St., San Rafael Village, Navotas City dahil sa pamemeke sa mga produkto ng Makita.

Naberipika rin sa Business Permit and Licensing Office ng Navotas at Securities and Exchange Commission (SEC) na hindi rehistrado ang kompanya ng suspek (Orly Barcala)