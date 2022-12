Nam-bully na, nambola pa

Para palang mga nangangalakal na nag-agawan sa nakalutang na “yero” sa karagatang sakop ng Pagasa Island na bahagi ng Pilipinas, ang mga tauhan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard.

Sa video na ipinalabas sa Senado, makikitang hinahatak na ng bangka ng PN ang “debris” na pinaniniwalaang parte ng Chinese rocket, pero pinutol ng CCG ang tali nila.

Napasigaw na lang sa galit ang tropa ng PN ng “Ho! what you doing!” Pero mukhang naubusan ng Ingles ang kababayan natin kaya hindi na naituloy ang sigaw. Sabagay, sayang din lang ang Ingles ni Kabayan dahil malamang na hindi rin iyon maintindihan ng mga Intsik.

Isa pa, parang may motto ang mga tsekwa sa West Philippine Sea na “what they want, they can get.” Kaya kahit malinaw pa sa kilikiling kinuskos ng kalamansi na bahagi iyon ng Pilipinas, wala silang paki.

Mantakin niyo nga naman mga tropapips, nam-bully na ang mga tsekwa sa mga kabayan nating PN, aba’y nagawa pa ng mga opisyal nila sa Chinese embassy na mambola.

Hindi raw sapilitan na kinuha ng mga tauhan nila sa coast guard ang lumulutang na tila yero. Kusa raw ibinigay ng PN matapos ang maayos na pag-uusap. Ano kaya ang gagawin nila sa yero? Ibebenta nila ng por kilo?

Kung tutuusin, dahil sa karagatang sakop ng Pilipinas bumagsak ang naturang bagay, dapat na ang PN ang kumuha nito. Ngayon kung gusto ng mga Intsik na kunin, aba’y dapat dumaan sila sa diplomatic channel.

Kung mag-friend sa Facebook ang embahador ng Pilipinas at embahador ng China, puwede naman silang mag-PM, at sabihin ng mga Intsik na “pre, albor na lang namin yung yero.” At si embahador naman natin ang makikipag-usap sa PN para alamin kung puwede bang pagbigyan ang request ng mga Intsik.

Ang kaso, malinaw na nagsinungaling ang embahador ng China. Gusto pang palabasin na sinungaling ang mga kabayan nating PN nang unang lumabas sa balita ang insidente.

Ang problema, parang natsope rin ang ating Foreign Affairs na nagpadala lang noon ng “note verbale” sa China para humingi ng paliwanag. Pero ilang linggo na ang lumipas at parang nagkakalimutan na, aba’y wala pa ring resulta ang sulat.

Hanggang sa lumabas na nga ang video ng insidente sa Senado. Ngayon, aksyon-agad ang DFA na nagpadala na raw ng “diplomatic protest.” Ang tanong, ano ang sunod pagkatapos ng diplomatic protest? Igigiit ba natin na ibalik ang “yero” sa Pinas?

Hindi lang ang agawan sa “yero” ang isyu ngayon sa WPS, kasama na rin ang ginagawang kumpulan ng napakaraming Chinese vessel na sinasabing “militia,” na ayos naman sa China, mga mangingisda raw.

Anak ng kamote rider, kung mangingisda ang mga kumag na tsekwa na nasa WPS, hindi ba nila alam na off season ngayon ng pangingisda sa Pilipinas? Dapat sigurong ipadala natin doon ang mga mangingisdang Pinoy na nagsasagawa ng dynamite fishing.

Pero sa halip na sa dagat nila ibato ang dinamita na nakasisira ng mga bahura, sa mismong mga barko ng tsekwa nila ihagis ang pampasabog. Siguro naman kung sibilyang Pinoy ang babanat sa mga kulokoy na Intsik hindi aalma ang China dahil sila ang malinaw na nanghihimasok ng teritoryo.

Ika nga mga matatanda, walang mambu-bully, kung walang magpapa-bully. At walang manbobola, kung walang nagpapabola. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo.”