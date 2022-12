MPD itinaas alerto vs CPP-NPA anniversary

Inilagay na sa mataas na alerto ang Manila Police District (MPD) bilang paghahanda sa posibleng pag-atake ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) sa pagdiriwang ng ika-54 anibersaryo nito sa Disyembre 26.

Unang iniutos ni MPD Director PBGen. Andre Dizon ang pagpapaigting ng police visibility sa lungsod para mapigilan ang anumang pagtatangka ng komunistang grupo na maghasik ng karahasan o kaguluhan sa Maynila.

Tiniyak ni Dizon na may mga pulis na nakakalat at magbabantay sa mga matataong lugar tulad ng mga mall, parke, simbahan at partikular sa Divisoria sa loob ng 24 oras.

May mga nakasibilyan din na pulis na poposte sa ilang lugar para matiyak na walang makapanggugulo sa Maynila kung saan matatagpuan ang Palasyo ng Malacañang na sentro ng pamahalaan sa bansa.

Una nang inilagay ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Rodolfo Azurin Jr. ang Special Action Force (SAF) at 17 Regional Mobile Force Battalion (RMFB) sa mataas na alerto para tiyakin ang katahimikan at kaayusan ng bansa hindi lang sa anibersaryo ng teroristang grupo kundi sa kabuuan ng panahon ng Kapaskuhan. (Juliet de Loza-Cudia)