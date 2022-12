Mga motorsiklo ubra na sa bike lane

Pinayagan na ng pamahalaang-lokal ng Valenzuela na makadaan ang mga motorsiklo sa itinakdang bike lane sa siyudad.

Sa ilalim ng City Ordinance No. 1064 Series of 2023, maaari nang gamitin ng mga nakamotorsiklo ang bike lane sa kahabaan ng Mac Arthur Highway, nang hindi sila huhilihin at pagmumultahin simula nitong Lunes hanggang sa mismong araw ng Pasko.

Pinaalalahanan naman ni Mayor Wes Gatchalian ang mga nakamotor na sumunod sa 20 kilometro per hour na speed limit.

Samantala, bawal pa ring makadaan sa lugar ang mga tricycle driver.Layon ng ordinansa na maibsan ang pagsisikip ng trapiko sa panahon ng Kapaskuhan. (Orly Barcala)